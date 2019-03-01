Расходы российского бюджета на "развитие" оккупированного Крыма увеличатся еще на 200 млрд рублей

10:41 05.04.2019 0 комментариев Крым

Так называемую "Федеральную целевую программу развития" аннексированных Крыма и Севастополя предложили продлить до 2025 года, при этом ее финансирование вырастет на 200 млрд рублей.

Об этом сообщил в пятницу, 5 апреля, замминистра экономического развития Сергей Назаров, сообщает Интерфакс.

По словам Назарова, в программу хотят включить "мост через Севастопольскую бухту и Гераклейскую рокаду в Севастополе, которая должна связать районы города в обход исторического центра, а также реконструкцию дороги на южном берегу Крыма и строительство юго-восточного объезда Симферополя".

Назаров пояснил, что в нынешнюю программу эти проекты не укладываются ни по срокам, ни по деньгам - по предварительным оценкам, аннексированному Севастополю нужно еще около 70 млрд руб., оккупированному Крыму - около 130 млрд руб..

Так называемая "Крымская программа" была принята в августе 2014 года, с тех пор в нее неоднократно вносились правки.

В последний раз - в сентябре 2018 года - "программу" продлили до 2022 года, а расходы на нее выросли на почти на 5% (свыше 40 млрд рублей). Таким образом, ее общая стоимость возросла до 877,8 млрд рублей (в ценах соответствующих лет).

В марте 2019 года Назаров сообщил, "программу" планируют увеличить еще на 50 млрд рублей. После этой корректировки расходы федерального бюджета вырастут примерно на 5,7% - до 927,8 млрд рублей.



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