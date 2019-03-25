Росгвардия 29 апреля 2019 года проведет электронный аукцион на поставку шести специальных скоростных катеров серии «Сарган» проекта 1100М для оккупированного Крыма.

Об этом говорится в материалах официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок, сообщает PortNews.



Начальная (максимальная) цена контракта - 360 млн руб. Источник финансирования - федеральный бюджет, в рамках ГОЗ.



Срок подачи заявок истекает 22 апреля 2019 года.



Аукцион состоится на электронной площадке АО «ЕЭТП».



Место поставки товара: Оккупированный Крым, город Керчь.



Сроки завершения поставки: по 1 ноября 2020 года.