Объявлен аукцион на поставку шести скоростных катеров для Росгвардии в оккупированном Крыму
|10:21 05.04.2019
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|Крым
Росгвардия 29 апреля 2019 года проведет электронный аукцион на поставку шести специальных скоростных катеров серии «Сарган» проекта 1100М для оккупированного Крыма.
Об этом говорится в материалах официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок, сообщает PortNews.
Начальная (максимальная) цена контракта - 360 млн руб. Источник финансирования - федеральный бюджет, в рамках ГОЗ.
Срок подачи заявок истекает 22 апреля 2019 года.
Аукцион состоится на электронной площадке АО «ЕЭТП».
Место поставки товара: Оккупированный Крым, город Керчь.
Сроки завершения поставки: по 1 ноября 2020 года.
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