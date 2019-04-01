Уряд Румунії відкинув заклик ЄС і США не підривати судову систему

10:01 05.04.2019 0 комментариев Румыния

Прем’єр-міністр Румунії Віоріка Денчіле відкинула заклик послів 12 країн, в тому числі США і Німеччини, утриматися від зміни законодавства у сфері судочинства за допомогою надзвичайного указу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Денчіле сказала послам "не визначати порядок денний прем’єр-міністра у будь-якій з країн" і закликала їх "продемонструвати повагу до Румунії".

Її Соціал-демократична партія перебуває під критикою, в тому числі і з боку Європейського Союзу, оскільки низка змін у судовій системі ускладнить переслідування корупціонерів високого рівня.

"Ми закликаємо румунський уряд і всі залучені сторони належним чином врахувати цю спільну заяву і підтвердити політичну готовність Румунії захищати наші спільні цінності", - сказали посли низки країн у спільній заяві.

Нагадаємо, 3 квітня у Єврокомісії застерегли румунський уряд від будь яких кроків, які можуть підірвати румунську судову систему, та попередили про швидку реакцію у разі таких кроків.

Президент Румунії Клаус Йоганніс намагається перешкодити рішенню правлячих соціал-демократів (СДП) змінити законодавство у сфері судочинства за допомогою надзвичайного указу.

Указ, яким уряд Румунії змінив законодавство у сфері судочинства, став останнім в серії законодавчих і кадрових змін, які правлячі соціал-демократи зробили в останні два роки. На думку Європейської комісії, ці зміни загрожують незалежності судової влади та верховенству закону.



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