Уряд Румунії відкинув заклик ЄС і США не підривати судову систему
|10:01 05.04.2019
|0 комментариев
|Румыния
Прем’єр-міністр Румунії Віоріка Денчіле відкинула заклик послів 12 країн, в тому числі США і Німеччини, утриматися від зміни законодавства у сфері судочинства за допомогою надзвичайного указу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.
Денчіле сказала послам "не визначати порядок денний прем’єр-міністра у будь-якій з країн" і закликала їх "продемонструвати повагу до Румунії".
Її Соціал-демократична партія перебуває під критикою, в тому числі і з боку Європейського Союзу, оскільки низка змін у судовій системі ускладнить переслідування корупціонерів високого рівня.
"Ми закликаємо румунський уряд і всі залучені сторони належним чином врахувати цю спільну заяву і підтвердити політичну готовність Румунії захищати наші спільні цінності", - сказали посли низки країн у спільній заяві.
Нагадаємо, 3 квітня у Єврокомісії застерегли румунський уряд від будь яких кроків, які можуть підірвати румунську судову систему, та попередили про швидку реакцію у разі таких кроків.
Президент Румунії Клаус Йоганніс намагається перешкодити рішенню правлячих соціал-демократів (СДП) змінити законодавство у сфері судочинства за допомогою надзвичайного указу.
Указ, яким уряд Румунії змінив законодавство у сфері судочинства, став останнім в серії законодавчих і кадрових змін, які правлячі соціал-демократи зробили в останні два роки. На думку Європейської комісії, ці зміни загрожують незалежності судової влади та верховенству закону.
Ещё на эту тему:
Уряд Румунії надзвичайним указом змінив судове законодавство
В Еврокомиссии заявили о регрессе румынского правосудия
ЕС критикует Румынию за противоречивую судебную реформу
Сенат Румынии проголосовал за скандальную судебную реформу
Румынские судьи просят защитить их от журналистов
Еврокомиссия считает, что Румынии еще предстоит работать для превращения в правовое государство