Українців, які подорожують до Стамбула, попередили, що починаючи з 5 квітня аеропорт ім. Ататюрка розпочне переведення комерційних рейсів до нового аеропорту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Генконсульство України у Стамбулі.

"Інформуємо, що міжнародний аеропорт ім. Ататюрка у місті Стамбул з 3.00 5 квітня 2019 року розпочинає поступовий трансфер усіх комерційних пасажирських авіарейсів до нового аеропорту Стамбула та повністю припинить свою діяльність о 2.00 6 квітня 2019 року" - повідомили у генконсульстві.

Перенесення всіх комерційних рейсів триватиме до 24.00 7 квітня.

З метою уникнення можливих логістичних труднощів українцям радять відстежувати інформацію на сайтах відповідних авіакомпаній.

Аеропорт Стамбула, найбільший у світі, наприкінці жовтня урочисто відкрили за участі Турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана. Летовище зможе обслуговувати до 90 мільйонів пасажирів на рік на першому етапі та до 200 мільйонів на шести злітно-посадкових смугах вже до 2029 року.