Українців попередили про перенесення рейсів до нового аеропорту Стамбула
|09:41 05.04.2019
|0 комментариев
|Украина
Українців, які подорожують до Стамбула, попередили, що починаючи з 5 квітня аеропорт ім. Ататюрка розпочне переведення комерційних рейсів до нового аеропорту.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Генконсульство України у Стамбулі.
"Інформуємо, що міжнародний аеропорт ім. Ататюрка у місті Стамбул з 3.00 5 квітня 2019 року розпочинає поступовий трансфер усіх комерційних пасажирських авіарейсів до нового аеропорту Стамбула та повністю припинить свою діяльність о 2.00 6 квітня 2019 року" - повідомили у генконсульстві.
Перенесення всіх комерційних рейсів триватиме до 24.00 7 квітня.
З метою уникнення можливих логістичних труднощів українцям радять відстежувати інформацію на сайтах відповідних авіакомпаній.
Аеропорт Стамбула, найбільший у світі, наприкінці жовтня урочисто відкрили за участі Турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана. Летовище зможе обслуговувати до 90 мільйонів пасажирів на рік на першому етапі та до 200 мільйонів на шести злітно-посадкових смугах вже до 2029 року.
Ещё на эту тему:
Еще одна турецкая авиакомпания запустит рейсы из Стамбула в Одессу
Турецкая авиакомпания открывает новый рейс из Украины
МАУ запустила рейс Черновцы-Анталия
Из аэропорта Херсон запустили новый рейс в Турцию
Turkish Airlines увеличила пассажиропоток на украинских рейсах на 42% в первом квартале
Из аэропорта Черновцы возобновляются чартеры в Анталью
В МИУ ожидают увеличения частоты перелетов из Киева в Стамбул
Yanair в мае начнет выполнять авиарейсы из Полтавы в Турцию
У дочки турецкой авиакомпании начали отбирать лицензии в Украине