Родина жертви рейсу MH17, звинувачують банки з Росії у проведенні грошових переказів проросійським бойовикам "ДНР"
|09:01 05.04.2019
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|Россия
Родичі одного із загиблих пасажирів рейсу MH17 у четвер, 4 квітня, подали до суду в США позов до "Сбербанку", ВТБ, а також Western Union і MoneyGram.
Родина 18-річного американця Куїнна Лукаса Шенсмена звинувачує їх у наданні послуг бойовикам "ДНР", передає УНІАН посилаючись на dw.com.
"Ми усвідомлюємо, що нам ніколи не повернути сина. Але ми маємо намір пролити світло на всіх, хто брав участь у його вбивстві, і притягнути їх до відповідальності", - заявив батько загиблого Томас Шенсмен.
"ДНР" систематично й відкрито запитувала фінансову підтримку у людей по всьому світу, щоб з її допомогою одержувати зброю і боєприпаси", - підкреслив адвокат Девід Прессмен, що представляє інтереси позивачів.
За його словами, кошти проросійських бойовиків надходили "за сприяння розташованих в США компаній, які здійснюють грошові перекази, а також російських банків".
Довідка. Літак авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою бойовиками територією Донецької області. Загинули усі 298 осіб, які перебували на борту. Більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.
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