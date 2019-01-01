Сполучені Штати розглядають можливість розширення списку країн, в які вони будуть постачати F-35
|08:41 05.04.2019
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|Греция
Сполучені Штати розглядають можливість розширення списку країн, в які вони будуть постачати винищувачі-бомбардувальники п’ятого покоління F-35, включивши туди також Грецію, Іспанію, Польщу, Румунію і Сінгапур.
Про це повідомило в четвер агентство Reutersз посиланням на висловлювання представника Міністерства оборони США на слуханнях в одному з підкомітетів комітету Палати представників Конгресу у справах збройних сил, інформує УНН.
“Потенційними іноземними покупцями в майбутньому будуть Сінгапур, Греція, Румунія, Іспанія і Польща”, — наводить агентство слова віце-адмірала Маттіаса Уінтера, куратора програми створення літаків F-35.
Днями США оголосили про фактичне припинення участі Туреччини в програмі створення та придбання F-35 в зв’язку з планами купівлі Анкарою С-400 у Москви.
Про переговори Туреччини і Росії про закупівлю С-400 стало відомо в листопаді 2016 року.
У вересні 2017 року Москві підтвердили факт укладення контракту, тоді ж турецький президент Тайіп Ердоган повідомив, що аванс вже внесений.
США досі роблять активні спроби не допустити покупки Туреччиною у Росії С-400.
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