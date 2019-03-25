Підконтрольний РФ мировий суд Білогірського району Криму 4 квітня засудив 16-річного кримського татарина Абдурамана Абдувелієва до шести місяців обмеження волі за статтею 329 Кримінального кодексу Росії (“Наруга над державним гербом Росії або державним прапором Росії”).

Про це повідомляє кореспондент “Радіо Свобода”, інформує УНН.

Таке рішення виніс мировий суддя Олександр Алейник.

“За версією російського слідства, Абдувелієв 21 травня 2018 року зняв три російських прапора з сільради села Курське, пам’ятника, який знаходиться біля школи, і клубу в цьому ж селі. Через два місяці в районі пройшов ряд обшуків в зв’язку з цією справою”, — вказано у повідомленні видання.

Рішення суду прокоментувала сестра Абдурамана Есма Абдувелієва: “Інші хлопці, які були з братом в той день виступають або в якості свідків, або в якості обвинувачів, брат вчиться в школі, яка знаходиться в Судакському районі. У зв’язку з рішенням суду незрозуміло, яким чином брат буде відвідувати школу. Тому що він повинен знаходитися півроку в межах нашого села і кожного разу повідомляти про свій намір виїхати”.