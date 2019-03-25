Сам підхід до того, що прагнення України, Грузії чи іншої країни приєднатися до НАТО "провокує" Росію на більшу агресію, є невірним і небезпечним, оскільки не Москві вирішувати, хто може та має отримати членство в Альянсі.

Про це заявив у четвер на підсумковій прес-конференції в Державному департаменті США генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Грузія і Україна є незалежними й суверенними націями, які мають суверенне право обирати свій шлях" – відповів глава Альянсу на запитання журналістки Бі-Бі-Сі про те, чи правильно публічно оголошувати відкрите запрошення для Грузії й України в НАТО, оскільки це провокує Росію до створення більшого напруження.

Єнс Столтенбрег наголосив: лише ідея того, що членство Грузії чи України в НАТО є "провокацією", дійсно небезпечна.

"Таким чином, ви визнаєте, що Росія має право вирішувати, що її сусіди можуть робити, а чого ні",- наголосив Столтенберг.

Він нагадав, що його рідна країна, Норвегія, є "невеликою державою на кордоні з Росією". У цьому зв'язку складно уявити, щоби Радянський Союз у 1949 році диктував, чи може Норвегія бути членом Альянсу, підкреслив Столтенберг.

"Точно в такий спосіб, Грузія і Україна мають власне праве обирати свій шлях… Лише країни-аспіранти і НАТО можуть вирішувати зрештою, коли вони мають отримати членство", - підкреслив генеральний секретар НАТО.