"Киевский районный суд" Симферополя избрал задержанному главе администрации Евпатории Андрею Филонову меру пресечения в виде содержания под стражей почти на 2 месяца – до 31 мая.

Филонов своей вины не признал и заявил, что "это заказная история", – сообщает Крыминформ.

В ходе заседания прокурор аргументировал необходимость заключения подозреваемого под стражу тяжестью совершенного преступления и возможностью повлиять на свидетелей.

"Филонов подозревается в совершении тяжкого должностного преступления, за которое предусмотрено наказание только в виде лишения свободы сроком до 10 лет... В связи с исполнением обязанностей имеет доступ к государственной тайне, также имеется информация, что 2016-2019 годах он посещал заграницу в нарушение порядка, потому что необходимо согласовывать и уведомлять вышестоящее руководство. Поэтому орган предварительного следствия обоснованно полагает, что, оставаясь на свободе, Филонов скроется от следствия и суда... – заявил прокурор. – Большинство свидетелей – сотрудники администрации... свидетели указали, что опасаются угроз со стороны Филонова, опасаются за свою жизнь и здоровье".

По мнению следствия, на свободе Филонов продолжит преступную деятельность, в том числе "с целью скрытия следов преступления", поэтому орган предварительного следствия просит о заключении обвиняемого под стражу.

В свою очередь Филонов заявил о недостоверности информации о нарушении порядка выезда за границу и предложил сдать суду или следствию все свои паспорта. Он попросил продлить срок рассмотрения ходатайства следствия.

«Я просил продлить рассмотрение, просто не успели взять справки, материалы из больницы. Ни для кого не секрет, в 2016 году я попал в аварию. Меня собирали по частям, два раза клиническая смерть. У меня спаечная болезнь, мне противопоказан статичный образ жизни. В случае отсутствия нагрузок у меня происходят приступы, и требуется реанимационная помощь», – сказал он.

После этого Филонов попросил заключить его под домашний арест. «Мы сейчас будем ходатайствовать о домашнем аресте, я готов внести залог. Суд может принять решение о запрете пользования аудио, видеоаппаратурой, телефонами, любыми средствами связи, на что я согласен. У меня в доме есть системы видеонаблюдения. Я готов органам следствия предоставить доступ к системе видеонаблюдения и 24 часа находиться под видеонаблюдением, с включенным звуком», – предложил "мэр" Евпатории.

Он напомнил, что у него пятеро детей, из которых трое – несовершеннолетние. «Не имею намерений противодействовать следствию. Готов сотрудничать и предоставить материалы, подтверждающие мою невиновность. Готов исполнять все постановления суда в части ограничений – домашнего ареста или залога», – отметил Филонов.

"Глава" оккупационной администрации Евпатории Андрей Филонов был задержан сотрудниками ФСБ 3 апреля. В отношении него возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Его подозревают в махинациях с земельными участками. По данным следствия, ущерб от действий градоначальника может составлять около 35 млн рублей.