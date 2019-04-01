Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) 3 квітня повідомив уряду Росії про скарги родичів загиблих у катастрофі малайзійського "Боїнга" рейсу MH17 у 2014 році в Україні і просить Москву викласти міркування з цього питання.

Про це йдеться у прес-релізі ЄСПЛ, який є у розпорядженні "Європейської правди".

Скарги були подані родичами людей, які загинули 17 липня 2014 року в результаті збиття рейсу MH17 над територією східної України.

Зокрема, вони стверджують, що Російська Федерація прямо чи опосередковано відповідальна за знищення літака і не спромоглася розслідувати катастрофу або співпрацювати з іншими розслідуваннями.

Росія неодноразово заперечувала будь-яку причетність до збиття літака.

Питання ЄСПЛ у даній справі передані сторонам. Рішення суду очікується пізніше.

Заявники у справі виступають 380 осіб з Австралії, Бельгії, Канади, Німеччини, Гонконгу, Індонезії, Ізраїлю, Малайзії, Нідерландів, Нової Зеландії, Філіппін, Сполученого Королівства, Сполучених Штатів Америки та В'єтнаму.

Вони посилаються на статтю 2 (право на життя) Європейської конвенції з прав людини, і стверджують, що Росія несе відповідальність за смерть їхніх родичів.

Вони також скаржаться на відсутність співпраці Росії з міжнародним розслідуванням за статтею 3 (заборона нелюдського або принижуючого гідність поводження).

Заявники також порушують скарги за статтею 6 (право на справедливий суд), 8 (право на повагу до приватного і сімейного життя) і 13 (право на ефективний засіб правового захисту) Конвенції.

У травні минулого року Нідерланди і Австралія поклали на Росію відповідальність за її роль у збитті "Боїнга" в небі над Донбасом.

24 травня міжнародна Спільна слідча група з розслідування катастрофи МН17 оголосила, що малайзійський "Боїнг" був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук" з 53-ї бригади ППО ЗС РФ, що базується в російському місті Курськ.

Катастрофа літака Boeing-777 рейсу MH17 забрала життя 283 пасажирів та 15 членів екіпажу, зокрема 80 дітей. Найбільше серед загиблих було громадян Нідерландів, Малайзії та Австралії.