Розгорнувши численні батальйони ракет 9M729 (SSC-8) в порушення Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, Росія зробила світ небезпечнішим.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу в Вашингтоні, передає кореспондент УНН.

"Міністри закордонних справ обговорили триваюче порушення Росією Договору про РСМД. Росія розгорнула численні батальйони ракет SSC-8. Таким чином Росія зробила світ небезпечнішим", - сказав Генсек.

За його словами, США і союзники намагаються протягом вже декількох років взаємодіяти з Росією щодо цієї ракетної системи, а також впевнені, що Росія продовжує порушувати угоди цього Договору.

"Сьогодні ми всі ще раз закликаємо Росію зробити те, що потрібно, щоб повернутися до повного триваючого контролю дотримання Договору РСМД. Але час минає, тому НАТО готується до життя без договору", - зазначив дипломат.

Він розповів, що під час сьогоднішньої зустрічі міністри обговорили подальші кроки і можливі заходи, які НАТО може зробити у разі, якщо Росія не повернеться до дотримання Договору.

"Ми не станемо дзеркально повторювати те, що робить Росія. У своїй відповіді ми будемо чинити зважено і скоординовано, і у нас немає ніяких намірів розгорнути ядерні ракети наземного базування в Європі", - скзаал він.

"У той же час НАТО буде продовжувати забезпечувати переконливий і ефективний потенціал стримування оборони. Всі союзники рішуче прихильні режиму контролю над озброєннями і нерозповсюдження. Тривалі порушення ДРСМД з боку Росії є частиною дестабілізуючої лінії поведінки", - наголосив генеральний секретар.

Нагадаємо, 2 лютого Вашингтон офіційно повідомив Москві про призупинення участі в Договорі про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) і почала процедуру виходу з нього.

Також в цей день США передали офіційну ноту про припинення участі в ДРСМД всім учасникам угоди.

Раніше президент РФ Володимир Путін заявив про припинення участі РФ в ДРСМД.