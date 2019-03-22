Окупанти фабрикують справи для залякування кримчан - МЗС про вирок “українським диверсантам”

20:21 04.04.2019 0 комментариев Крым

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з неправомірним рішенням окупаційного «суду» у Севастополі про засудження громадян України Володимира Дудки та Олексія Бессарабова до 14 років позбавлення волі за відверто сфабрикованими обвинуваченнями.

Про це йдеться у заяві МЗС України, передає Укрінформ.

"Фабрикування політично вмотивованих справ проти громадян України залишається однією з ключових репресивних практик російських окупантів на Кримському півострові, що мають на меті залякування місцевих мешканців та придушення будь-якої форми незгоди з незаконною окупацією української території", - наголосили у зовнішньополітичному відомстві.

Там закликали міжнародне співтовариство посилити політичний, економічний та санкційний тиск на державу-агресора з метою припинення грубих порушень Росією прав людини та звільнення Володимира Дудки, Олексія Бессарабова та інших незаконно засуджених громадян України.

"Україна продовжує застосовувати всі можливі політико-дипломатичні важелі для звільнення громадян України, незаконно утримуваних та засуджених з політичних мотивів на території Російської Федерації та тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя", - запевнили в МЗС України.

Як повідомлялось, підконтрольний Росії Севастопольський міський суд 4 квітня засудив фігурантів "справи українських диверсантів" Володимира Дудку та Олексія Бессарабова до 14 років ув'язнення кожного за відверто сфабрикованими обвинуваченнями у "підготовці диверсій" та "зберіганні зброї" на території тимчасово окупованого Росією півострова.

9 листопада 2016 року в Севастополі затримали співробітників кримського аналітичного центру "Номос" Дмитра Штиблікова і Олексія Бессарабова, а також їхнього близького друга Володимира Дудку. Усіх трьох звинуватили у підготовці диверсій у Криму на замовлення української розвідки.

У Службі безпеки України заявили, що затримані в Криму громадяни України не є ні співробітниками, ні контактерами з боку СБУ.

16 листопада 2017 року Севастопольський міський суд засудив Штиблікова до 5 років колонії суворого режиму і до штрафу в розмірі 200 тисяч рублів (95 тисяч гривень).



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