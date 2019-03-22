США закликають російську владу звільнити незаконно ув’язнених Андрія Коломійця та Едема Бекірова, які потребують лікування, та всіх інших українських політв'язнів і заручників.

Про це заявив тимчасовий повірений у справах США при ОБСЄ Гаррі Кеміан під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні у четвер, 4 квітня, повідомляє Укрінформ.

"Ми стурбовані повідомленнями про серйозне нехтування з боку в'язничних адміністрацій наданням медичної допомоги несправедливо ув'язненим українцям", - заявив він.

Зокрема, американський дипломат нагадав, що активіст Євромайдану Андрій Коломієць відбуває 10-річний термін у російській в'язниці "за абсурдними звинуваченнями в нападі на спецпідрозділ поліції у Києві, незважаючи на наполягання української влади на тому, що він такого не робив". Цього тижня український політв’язень був госпіталізований через ускладнення, пов’язані з травмами, які не лікувалися і які були завдані йому, за його словами, під час катувань російською поліцією в 2015 році.

Крім того, Кеміан нагадав, що кримськотатарський активіст Едем Бекіров має багато серйозних проблем зі здоров'ям після того, як йому було відмовлено у належному лікуванні діабету з часу затримання наприкінці 2018 року за обвинуваченням у "тероризмі", яке правозахисні групи вважають безпідставними.

"Ми закликаємо Росію звільнити обох чоловіків разом з усіма українцями, яких вона незаконно ув'язнила", - наголосив очільник місії США в ОБСЄ.

Американський дипломат також повторив заклик США до Росії з вимогою негайного звільнення українських моряків і кораблів, захоплених у листопаді минулого року біля Керченської протоки.

Водночас Кеміан висловив жаль з приводу того, що через непоступливу позицію Росії з грудня 2017 року не проводилося звільнення заручників на Донбасі. "Ми знову наголошуємо на своєму заклику до Росії уможливити обмін усіма затриманими", - заявив він.