США закликає Росію звільнити політв'язнів, які потребують лікування
|20:01 04.04.2019
|0 комментариев
|Крым
США закликають російську владу звільнити незаконно ув’язнених Андрія Коломійця та Едема Бекірова, які потребують лікування, та всіх інших українських політв'язнів і заручників.
Про це заявив тимчасовий повірений у справах США при ОБСЄ Гаррі Кеміан під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні у четвер, 4 квітня, повідомляє Укрінформ.
"Ми стурбовані повідомленнями про серйозне нехтування з боку в'язничних адміністрацій наданням медичної допомоги несправедливо ув'язненим українцям", - заявив він.
Зокрема, американський дипломат нагадав, що активіст Євромайдану Андрій Коломієць відбуває 10-річний термін у російській в'язниці "за абсурдними звинуваченнями в нападі на спецпідрозділ поліції у Києві, незважаючи на наполягання української влади на тому, що він такого не робив". Цього тижня український політв’язень був госпіталізований через ускладнення, пов’язані з травмами, які не лікувалися і які були завдані йому, за його словами, під час катувань російською поліцією в 2015 році.
Крім того, Кеміан нагадав, що кримськотатарський активіст Едем Бекіров має багато серйозних проблем зі здоров'ям після того, як йому було відмовлено у належному лікуванні діабету з часу затримання наприкінці 2018 року за обвинуваченням у "тероризмі", яке правозахисні групи вважають безпідставними.
"Ми закликаємо Росію звільнити обох чоловіків разом з усіма українцями, яких вона незаконно ув'язнила", - наголосив очільник місії США в ОБСЄ.
Американський дипломат також повторив заклик США до Росії з вимогою негайного звільнення українських моряків і кораблів, захоплених у листопаді минулого року біля Керченської протоки.
Водночас Кеміан висловив жаль з приводу того, що через непоступливу позицію Росії з грудня 2017 року не проводилося звільнення заручників на Донбасі. "Ми знову наголошуємо на своєму заклику до Росії уможливити обмін усіма затриманими", - заявив він.
Ещё на эту тему:
Окупанти фабрикують справи для залякування кримчан - МЗС про вирок “українським диверсантам”
Український політв’язень Павло Гриб, після припинення голодування вживає необхідні ліки
Окупованти засудили до 14 років колонії "українських диверсантів" Дудку та Бессарабова
Правозахисники заявляють, що Балуха кинули в карцер
Правозахисники: Балух перебуває в ізоляторі у Твері
Українського політв'язня відправили до російської лікарні
Госдеп США призвал Россию немедленно вернуть Павла Гриба в Украину
У Кремлі заявили, що згодні на обмін утримуваними особами з Україною, але є «нюанси»
Політв'язень Кремля Павло Гриб написав офіційну заяву про голодування, тепер його огляне лікар і переведуть в окрему камеру