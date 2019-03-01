У НАТО затвердили посилення присутності в Чорному морі через агресію РФ

19:21 04.04.2019 0 комментариев

Міністри закордонних справ країн НАТО затвердили програму посилення присутності альянсу у Чорноморському регіону через агресивні дії Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг після міністерської зустрічі у Вашингтоні.

"Ми обговорювали, що ми можемо зробити для посилення безпеки в Чорноморському регіоні. Ми погодили пакет заходів, які дозволять покращити нашу обізнаність про ситуацію на місцях і посилити підтримку України та Грузії. Вони стосуватимуться навчань морських сил і берегової охорони, візити кораблів до портів і обмін інформацією", - сказав Столтенберг.

Він зазначив, що одна з морських груп НАТО перебуває у Чорному морі і сьогодні проводить навчання з грузинськими та українськими кораблями.

"Ми підтримуватимемо нашу присутність у цьому важливому регіоні. Росія використала силу для незаконної анексії Криму і продовжує нарощування військової потужності в регіоні. Ми заклиткаємо Росію відпустити українських моряків і кораблі, захоплені минулого року поблизу Азовського моря", - сказав генсек.

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