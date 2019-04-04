Более двух тысяч абонентов остались без газа в селах оккупированного Крыма из-за аварии на газопроводе, которая произошла в четверг возле села Журавки Кировского района.

Об этом сообщил ситуационно-аналитический центр (САЦ) Минэнерго России, передает РИА Новости.

"4 апреля в 14:00 при производстве земляных работ сторонней организацией поврежден газопровод высокого давления диаметром 140 мм ГУП РК "Крымгазсети". В 14:15 поврежденный участок газопровода перекрыт, прекращено газоснабжение 2183 абонентов в 11 населенных пунктах района", — отметили в оккупационном ведомстве. Ведутся аварийно-восстановительные работы.