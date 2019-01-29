Європейський парламент знову висловив свою підтримку Лаурі Ковеші у конкурсі на обрання першого керівника нової прокуратури ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна заява розміщена на сайті ЄП.

"Після вчорашнього оголошення президента Таяні про підтримку кандидатури пані Ковеші, після трьох раундів переговорів з Радою ЄС, переговірна група парламенту знову підтвердила свою підтримку пані Ковеші, проти якої виступає румунський уряд. Група також закликала Раду переглянути свою позицію. Головний прокурор Європейської прокуратури має бути обраний спільною згодою між парламентом і Радою ЄС", - йдеться у повідомленні.

Голова парламентського Комітету громадянських свобод Клод Мораес висловив розчарування поточною ситуацією, що не дає змоги обом установам призначити прокурора.

"Головний прокурор Європи відіграватиме ключову роль у впровадженні офісу прокуратури, який буде відігравати важливу роль у боротьбі з злочинами проти бюджету ЄС", - сказав він.

Третій раунд переговорів між Європарламентом і Радою ЄС відбудеться у четвер. Після попереднього відбору на посаду окрім Ковеші претендує Жан-Франсу Бонерт з Франції.

Нагадаємо, Верховний суд Румунії скасував заборону на виїзд з країни, накладену на Лауру Ковеші.

Уряд Румунії звинувачує її у зловживанні службовим становищем і наданні неправдивих свідчень, але Ковеші заперечує будь-які правопорушення і каже, що розслідування має на меті лише запобігти її призначенню на посаду головного європейського прокурора.