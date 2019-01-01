Розпочалися навчання в Чорному морі. Мета - продемонструвати, що НАТО здатна проводити операції «скрізь, де це необхідно»
|18:01 04.04.2019
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Шість кораблів НАТО почали 120-денні навчання в Чорному морі за участю кораблів України і Грузії. Мета навчань - продемонструвати можливості НАТО на морі.
Про це заявив командувач Другою постійною військово-морською групою НАТО комодор Боудевін Бутс проекту «Прикордонна ZONA», повідомляє УНІАН.
"Друга постійна військово-морська група НАТО складається на даний момент з шести кораблів. Група тепер проводить в регіоні більше часу, ніж раніше. Близько 120 днів. Наша мета – продемонструвати можливості НАТО на морі. Ми проводимо навчання і працюємо разом з союзниками і партнерами НАТО в регіоні, щоб підтримувати дуже високий рівень боєготовності", - заявив Бутс.
Він розповів, що мета навчань – демонстрація того, що військово-морська група НАТО здатна проводити операції "скрізь, де це необхідно".
"Це наш обов'язок у рамках Альянсу. Ми не знаходимося тут, щоб підливати масло в якісь конфлікти. Ми проводимо навчання у водах, де у нас менше досвіду. Тому ми тут. Ми співпрацюємо і координуємо дії з нашими союзниками і партнерами в регіоні", - заявив Бутс.
Відео Пограничная ZONA Автор: Егор Куроптев
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