Грузинские военные получили все заказанные "Джавелины"
|17:41 04.04.2019
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|Грузия
Грузия завершила закупку американских противотанковых ракетных комплексов "Джавелин", они доставлены в страну.
«Мы уже полностью закупили систему «Джавелин» и она доставлена в Грузию», — заявил министр обороны Грузии Леван Изория во время выступления в парламенте, в четверг, 4 апреля, сообщает Грузия Online.
«Мы начали закупать современную противотанковую систему. Я хочу заявить с этой высокой трибуны, что мы уже полностью закупили систему «Джавелин» и она доставлена в Грузию. Мы также выделили в этом году 23 млн. лари и аналогичная сумма была выделена США для ремонта и модернизации вертолетов. Это приблизительно 50 млн. лари», — заявил Леван Изория.
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