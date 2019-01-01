Грузия завершила закупку американских противотанковых ракетных комплексов "Джавелин", они доставлены в страну.

«Мы уже полностью закупили систему «Джавелин» и она доставлена в Грузию», — заявил министр обороны Грузии Леван Изория во время выступления в парламенте, в четверг, 4 апреля, сообщает Грузия Online.

«Мы начали закупать современную противотанковую систему. Я хочу заявить с этой высокой трибуны, что мы уже полностью закупили систему «Джавелин» и она доставлена в Грузию. Мы также выделили в этом году 23 млн. лари и аналогичная сумма была выделена США для ремонта и модернизации вертолетов. Это приблизительно 50 млн. лари», — заявил Леван Изория.