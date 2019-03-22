ЄС засуджує систематичну відмову в доступі СММ ОБСЄ до окремих прикордонних районів на Донбасі, які контролюються підтримуваними Росією збройними формуваннями, до Кримського півострова і прибережних районів на схід від Маріуполя.

Про це йдеться у заяві Європейського Союзу, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні у четвер, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми засуджуємо той факт, що спостерігачі систематично не допускаються до окремих прикордонних територій, які контролюються підтримуваними Росією збройними формуваннями, Кримського півострова і прибережних районів на схід від Маріуполя", - йдеться у заяві.

В ЄС також нагадали про засудження необґрунтованого застосування сили Росією поблизу Керченської протоки 25 листопада 2018 року та закликали російську владу звільнити беззастережно і без зволікань українських моряків та повернути захоплені кораблі.

"Ми очікуємо, що Росія забезпечить безперешкодний і вільний прохід через Керченську протоку до та з Азовського моря відповідно до міжнародного права. Зростаюча мілітаризація Криму продовжує негативно впливати на стан безпеки в Чорноморському регіоні. Ми закликаємо СММ продовжувати моніторинг та звітувати про ситуацію в прибережній зоні Азовського моря", - наголосили в делегації ЄС при ОБСЄ.

Крім того, висловлюється глибоке занепокоєння погіршенням ситуації з правами людини в незаконно анексованому Криму та переслідуванням членів кримськотатарської громади.

"У цьому контексті ми висловлюємо жаль, що Російська Федерація відмовляється надавати доступ Спеціальній моніторинговій місії відповідно до її мандату", - йдеться у заяві ЄС.

Коментуючи нещодавні затримання кримських татар окупаційною адміністрацією, в Євросоюзі наголосили, що не визнають застосування російського законодавства в незаконно анексованому Криму: "ЄС не визнає застосування російського законодавства в незаконно анексованому Криму та очікує, що Росія припинить цю практику та негайно звільнить усіх незаконно затриманих українців".