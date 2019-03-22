Росія має забезпечити вільний прохід через Керченську протоку - ЄС
|17:21 04.04.2019
|0 комментариев
|Крым
ЄС засуджує систематичну відмову в доступі СММ ОБСЄ до окремих прикордонних районів на Донбасі, які контролюються підтримуваними Росією збройними формуваннями, до Кримського півострова і прибережних районів на схід від Маріуполя.
Про це йдеться у заяві Європейського Союзу, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні у четвер, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
"Ми засуджуємо той факт, що спостерігачі систематично не допускаються до окремих прикордонних територій, які контролюються підтримуваними Росією збройними формуваннями, Кримського півострова і прибережних районів на схід від Маріуполя", - йдеться у заяві.
В ЄС також нагадали про засудження необґрунтованого застосування сили Росією поблизу Керченської протоки 25 листопада 2018 року та закликали російську владу звільнити беззастережно і без зволікань українських моряків та повернути захоплені кораблі.
"Ми очікуємо, що Росія забезпечить безперешкодний і вільний прохід через Керченську протоку до та з Азовського моря відповідно до міжнародного права. Зростаюча мілітаризація Криму продовжує негативно впливати на стан безпеки в Чорноморському регіоні. Ми закликаємо СММ продовжувати моніторинг та звітувати про ситуацію в прибережній зоні Азовського моря", - наголосили в делегації ЄС при ОБСЄ.
Крім того, висловлюється глибоке занепокоєння погіршенням ситуації з правами людини в незаконно анексованому Криму та переслідуванням членів кримськотатарської громади.
"У цьому контексті ми висловлюємо жаль, що Російська Федерація відмовляється надавати доступ Спеціальній моніторинговій місії відповідно до її мандату", - йдеться у заяві ЄС.
Коментуючи нещодавні затримання кримських татар окупаційною адміністрацією, в Євросоюзі наголосили, що не визнають застосування російського законодавства в незаконно анексованому Криму: "ЄС не визнає застосування російського законодавства в незаконно анексованому Криму та очікує, що Росія припинить цю практику та негайно звільнить усіх незаконно затриманих українців".
Ещё на эту тему:
Генсекретар НАТО: Гітлера і Сталіна неможливо було зупинити словами
Комітет Сенату США затвердив резолюцію яка закликає забезпечити свободу навігації у Чорному морі
Окупанти у Криму проводять масову «зачистку» журналістів
Опитування: У Росії 19% громадян вважають, що анексія Криму заподіяла шкоду їхній країні
Україна попередила ООН про загрозу "нової хвилі" репресій в окупованому Росією Криму
Україна закликає Росію виконати "кримські" резолюції Генасамблеї ООН