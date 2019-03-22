Український політв’язень Павло Гриб, якого російський суд засудив до 6 років ув’язнення, після припинення голодування вживає необхідні ліки.

Про це Громадському повідомив виконувач обов’язків генерального консула в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський, який нещодавно відвідав політв’язня в СІЗО.

Консул підтвердив, що 29 березня Павло Гриб припинив голодування, протримавшись всього 4 дні. За словами консула, Гриб зараз харчується та активно цікавиться політичною ситуацією в Україні.

«Гриб харчується, вживає ліки та цікавиться політичною ситуацією в Україні», — розказав консул в Ростові-на-Дону.

«Гриб у найближчі дні очікує на зустріч з адвокатом для опрацювання своєї позиції у вищій судовій інстанції РФ», — додав Малишевський.

Він також передав Павлу прохання його лікаря Василя Притули не голодувати — це «для нього є нічим іншим, як самогубством».

Раніше в Росії заявили, що Павло Гриб припинив голодування, яке оголосив 25 березня.

Нагадаємо:

22 березня Північно-Кавказький окружний райсуд Ростова-на-Дону засудив українського політв'язня Павла Гриба, обвинуваченого в схилянні до теракту росіянки Тетяни Єршової, до шести років позбавлення волі. Павлу нині 20 років.

Після оголошення вироку Гриб заявив, що починає голодування.

У Росії стверджують, що політв'язень Гриб не розпочав голодування.

Повідомлялось, що Гриба через оголошене ним голодування переведуть в окрему камеру.

Батько політв’язня Павла Гриба назвав вирок суду смертельнимдля сина.