Україна направила Росії ноту з вимогою негайно передати 113 засуджених українців.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства юстиції, передають Українські Новини.

"Україна направила ноту Російській Федерації з вимогою передати українським компетентним органам 113 громадян України, які незаконно утримуються на території РФ і тимчасово окупованій території України в Автономній Республіці Крим - в порушення норм міжнародного гуманітарного права та міжнародного права прав людини", - сказано в ньому.

У Міністерство юстиції надійшли звернення громадян України, засуджених за вироками українських судей, які в результаті анексії Росією Криму були приведені у відповідність з законодавством РФ.

На сьогодні ці громадяни відбувають покарання на території Криму або переведені на територію РФ.

У відповідності зі ст. 1 закону "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" територія Криму є невід'ємною частиною території України, на яку поширюється дія Конституції та законів України.

Функціонування на тимчасово окупованій території України судів, які виносять рішення ім'ям Російської Федерації, а також здійснення ними правосуддя у відповідності з російським процесуальним і матеріальним правом не має правових наслідків за законодавством України.

Зазначені громадяни України незаконно позбавлено свободи і права відбувати покарання на території України за злочини, вчинені ними на території України, за які вони засуджені відповідно до законодавством РФ.

Згідно ч. 3 ст. 5 закону "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" відповідальність за порушення визначених Конституцією і законами України прав і свобод людини і громадянина на тимчасово окупованій території півострова покладається на Росію як державу-окупанта відповідно з нормами і принципами міжнародного права.

Таким чином, Україна вимагає від РФ негайного повернення своїх громадян, які незаконно утримуються в Росії і в Криму, і вимагає забезпечити їм можливість відбувати покарання, призначене українськими судами, на території України, а також реалізувати своє право на розгляд справи встановленим законом України судом.