Європарламент затвердив нові правила ринку газу, що стосуються "Північного потоку-2"

16:21 04.04.2019 0 комментариев Россия

Європейський парламент затвердив нові правила ринку газу, які поширюватимуться на трубопроводи із країн, що не входять до складу ЄС, зокрема, на газопровід "Північний потік-2".

Як повідомляє "Європейська правда", відповідне рішення парламентарі ухвалили 465 голосами "за" та 95 голосами "проти", 68 депутатів утрималися.

Згідно з рішенням, російський "Газпром" повинен буде дотримуватися європейських правил, оскільки до нього буде застосовуватись ухвалена газова директива ЄС.

"Відтепер всі газопроводи з країн, що не входять в ЄС, включаючи "Північний потік-2", повинні будуть дотримуватися правил ЄС: доступ для третіх сторін, поділ прав власності, недискримінаційні тарифи і прозорість.

Це призведе до посилення енергетичної безпеки на нашому континенті. Це завжди було головною метою Європейського парламенту, і я радий, що ми досягли цього", - прокоментував ухвалене рішення глава комітету з промисловості, досліджень та енергетики, польський євродепутат Єжи Бузек.

"Змінені правила створять більш конкурентоспроможний газовий ринок ЄС, гарантуючи, що власники трубопроводів, які входять на територію ЄС, відокремлені від операторів газопостачання.  

Трубопроводи повинні стати доступними для інших операторів, як це вже діє відповідно до правил про внутрішні газопроводи ЄС. Споживачі виграють від більшої конкуренції та, отже, від зниження цін", - ідеться у повідомленні парламенту щодо ухваленого рішення.

Після офіційного схвалення міністрами ЄС Газова директива буде опублікована в Офіційному журналі ЄС і вступить в силу через 20 днів.

У держав-членів Євросоюзу буде дев'ять місяців, щоб привести своє національне законодавство у відповідність з цією директивою.

У ЄС хочуть, щоб поправки до директиви набули чинності до запуску "Північного потоку - 2". Очікується, що газопровід введуть в експлуатацію до кінця 2019 року.



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