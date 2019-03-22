Ялтинская группа обвиняемых по "делу Хизб ут-Тахрир" не признала вину в суде
|16:01 04.04.2019
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|Крым
Шестеро жителей аннексированного Крыма, которых в России обвиняют в участии в деятельности ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир", заявили в суде о своей невиновности.
Об этом сообщил корреспондент ТАСС из Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростове-на-Дону.
"Моя позиция в отношении предъявленного обвинения не изменилась. Обвинения в организации террористической деятельности я отвергаю категорически, к захвату власти в РФ не готовился", - сказал подсудимый Муслим Алиев в ответ на зачитанное прокурором обвинительное заключение.
Остальные подсудимые также выразили несогласие с предъявленным обвинением.
В России обвиняют Муслима Алиева, Энвера Бекирова, Вадима Сирука, Рефата Алимова, Арсена Джеппарова и Эмир-Усеина Кукупо сфабрикованному обвинению в организации и участии в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической, а так же в попытке насильственного захвата власти.
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