Счетная палата РФ проведет аудит эффективности расходования бюджетных средств, связанных со строительством и реконструкцией аэропорта Бельбек (Севастополь).

А также проектно-изыскательских работ проведенных в 2018 году и январе-марте 2019 года, сообщает ТАСС.

Согласно документу, проверки будут проведены в Министерстве экономического развития РФ, оккупационном "правительстве" Севастополя, Министерстве обороны РФ, отделе финансирования капитального строительства Минобороны РФ, управлении заказчика капитального строительства Минобороны РФ.

Ранее Евгений Плаксин, "гендиректор международного аэропорта Симферополь", которому передана функция по развитию гражданского сектора севастопольского авиаузла, сообщал в интервью ТАСС, что новый терминал для рейсов гражданской авиации будет построен на территории аэропорта Бельбек в Севастополе. По его словам, работы начнутся в 2019 году.

В настоящее время Бельбек, расположенный на северо-западе Севастополя, обслуживает самолеты ВКС РФ. Обещают, что после модернизации он будет принимать и гражданские рейсы как филиал аэропорта Симферополь. Ранее сообщалось, что в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития оккупированных Крыма и Севастополя была предусмотрена реконструкция и модернизация терминала.