Счетная палата проверит использование средств бюджета при строительстве ТЭС в окупированном Крыму
|15:21 04.04.2019
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|Крым
Счетная палата в 2019 году проведет оценку результативности предоставления государственных гарантий по кредитам для "Технопромэкспорта" (структура Ростеха) на строительство Таврической и Балаклавской ТЭС в оккупированном Крыму.
Об этом говорится в плане контрольно-проверочных мероприятий ведомства на 2019 год, сообщает ТАСС.
Проверка будет проходить как в "Технопромэкспорте" и его филиалах в Симферополе и Севастополе, так и в Минфине и Минэнерго РФ.
Кроме того, будет организовано контрольное мероприятие по проверке использования средств федерального бюджета, направленных на модернизацию и развитие сетевого комплекса оккупированных Крыма и Севастополя в 2015-2018 годах.
Проверки пройдут в "Российском энергическом агентстве", а также в "Центре инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы" с выездом на объекты строительства в Анапе и Феодосии.
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