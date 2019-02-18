Счетная палата в 2019 году проведет оценку результативности предоставления государственных гарантий по кредитам для "Технопромэкспорта" (структура Ростеха) на строительство Таврической и Балаклавской ТЭС в оккупированном Крыму.

Об этом говорится в плане контрольно-проверочных мероприятий ведомства на 2019 год, сообщает ТАСС.

Проверка будет проходить как в "Технопромэкспорте" и его филиалах в Симферополе и Севастополе, так и в Минфине и Минэнерго РФ.

Кроме того, будет организовано контрольное мероприятие по проверке использования средств федерального бюджета, направленных на модернизацию и развитие сетевого комплекса оккупированных Крыма и Севастополя в 2015-2018 годах.

Проверки пройдут в "Российском энергическом агентстве", а также в "Центре инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы" с выездом на объекты строительства в Анапе и Феодосии.