Россия рассматривает шаги США и НАТО по "военному освоению" Закавказья как серьезнейший военно-политический вызов.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью азербайджанскому информагентству ONA к 27-летию установления дипломатических отношений между РФ и Азербайджаном. Текст размещен в четверг на сайте российского дипведомства, сообщает ТАСС.

Дипломат обратила внимание, что данный регион "относится к сфере особо важных интересов России". "В первую очередь это обусловлено географической близостью, - продолжила Захарова. - Очевидно значение Южного Кавказа в широком геополитическом контексте".

По ее словам, сегодня там "в полной мере проявляется бесцеремонное стремление известных внерегиональных сил перекроить пространство СНГ по своим лекалам". "В качестве серьезнейшего военно-политического вызова для России рассматриваем действия США и НАТО по "военному освоению" Закавказья", - подчеркнула дипломат.

"И, конечно, нельзя не сказать о неурегулированном нагорнокарабахском конфликте, в который, к сожалению, вовлечены два наших ближайших друга и партнера - Азербайджан и Армения, - указала официальный представитель дипведомства. - Поддержание на Южном Кавказе стабильности, обеспечение поступательного развития региона при дружественном отношении его стран к России и далее будет оставаться одной из важнейших целей российской внешней политики".