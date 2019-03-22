«Судебное следствие» по «делу Веджие Кашка» завершено

14:41 04.04.2019 0 комментариев Крым

Сегодня, 4 апреля оккупанты в Крыму завершили «судебное следствие» по сфабрикованному «делу Веджие Кашка».

Об этом сообщает «Крымский процесс» в Facebook, пишет ATR.

««Киевский районный суд» Симферополя после допроса подсудимых закончил «судебное следствие» по «делу Веджие Кашка». «Судебные» прения назначены на 10 апреля», — говорится в сообщении.

Кроме этого, сообщается, что сегодня на «суде» был допрошен свидетель защиты Эльдар Чапух — племянник фигуранта «дела» Асана Чапуха.

«Свидетель рассказал, что видел возле дома Асана Чапуха серую Priora, из неё на территорию домовладения заходили люди за 15 минут до начала обыска. Также свидетель сообщил, что передал адвокату Александру Лисовому видеозапись с камеры наблюдения с соседнего дома, которая подтверждает его слова относительно наличия сотрудников на территории домовладения до проведения обыска», — сообщают активисты.

Также известно, что «суд» предоставил слово и подсудимым. Никто из них не признал свою вину.



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