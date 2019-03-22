Имущество Евпаторийского авиационного ремонтного завода оформят в собственность Крыма
|14:21 04.04.2019
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|Крым
"Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру" оформит имущество Евпаторийского авиационного ремонтного завода (ЕАРЗ) в собственность оккупированного Крыма.
Об этом сообщила пресс-служба "госкомитета" пишет Крыминформ.
В сообщении сказано, что cейчас имущество, расположенное в поселке Новофедоровка и Евпатории, находится в "федеральной собственности" – в оперативном управлении министерства обороны Российской Федерации. При его передаче в собственность оккупированного Крыма обнаружилось, что в Едином государственном реестре недвижимости содержатся дублирующие сведения об указанных объектах капитального строительства.
В пресс-службе отметили, что "госкомитет" самостоятельно выявить подобные случаи не может, поэтому для оформления собственности необходимо провести согласование перечня объектов и земельных участков.
К регистрационно-учетным действиям специалисты "Госкомрегистра" приступят только после составления акта сверки между "министерством промышленной политики" оккупированного Крыма и министерством обороны Российской Федерации, осуществляющим "оперативное управление данным недвижимым имуществом".
Как сообщил "первый заместитель председателя Госкомрегистра" Алексей Костин, аналогичные случаи являются единичными.
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