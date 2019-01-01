Річковий флот ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» (УДП) у січні-березні 2019 року перевіз 725 тис. тонн вантажів, на 100 тис. тонн, або на 16% перевищивши плановий показник.

Про це повідомляють Порти України з посиланням на прес-службу підприємства.

За даними УДП, в березні на флот пароплавства відвантажено 300 тис. тонн вантажів. План на квітень сформований на рівні 200 тис. тонн вантажів. В середньому на лінії працює 20 караванів, цього тижня з базового порту в Ізмаїлі заплановано 5-6 відходів.

«По ходу вгору по Дунаю сформована достатня вантажна база. У зворотному напрямку спостерігається зниження обсягу перевезень зернових вантажів. Це пов'язано з тим, що ціни внутрішнього ринку Євросоюзу на зернові врожаю 2018 року значно вищі від експортних. Така ситуація може тривати до нового врожаю, прогнози на який вселяють оптимізм, принаймні, цьому сприяли високі опади взимку і навесні», — зазначив в.о. начальника служби експлуатації флоту Сергій Бакало.

Нині служба експлуатації флоту проводить роботу з відфрахтування понтонів типу ПДМ-10 і ТМИ-4.

Як зазначив голова правління ПрАТ «УДП» Дмитро Чалий, зараз є всі умови для успішної роботи — достатня вантажна база в експортному напрямку, сприятливі навігаційні умови, наявність відремонтованого самохідного і несамохідного флоту, що вселяє впевненість у досягненні хороших результатів у першому півріччі.

ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» здійснює річкові вантажоперевезення Дунаєм і морські вантажоперевезення. До складу вантажного річкового флоту входять 75 самохідних і 245 несамохідних суден. Морський вантажний флот представлений сімома судами дедвейтом 3,3-4 тис. тонн (шість суховантажів типу «Ізмаїл» і один танкер «Десна»). Основу вантажів складає металургійна сировина, яка постачається до придунайських країн. Річковий пасажирський флот компанії представлений теплоходами «Молдавія», «Україна», «Дніпро» і «Волга».

ПрАТ «УДП» у 2018 році збільшило обсяг перевезень вантажів річковим балансовим і оперованим флотом у порівнянні з 2017 роком на 19% — до 2,697 млн тонн.