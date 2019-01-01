Четіре корабля Одесского отряда морской охраны отправятся на доковый ремонт

13:41 04.04.2019 0 комментариев Украина

Одесский отряд морской охраны намерен отремонтировать четыре пограничных корабля, которые базируются в Практической гавани.

Подрядчика выберут на тендере. Предложения принимаются до 14 апреля, а аукцион состоится 15-го, пищет Думская.  

Доковый ремонт ожидает пограничный сторожевой корабль BG-50 «Григорий Куропятников» (проект 1241.2 «Молния») и три корабля проекта 205П «Тарантул»: BG57 «Николаев», BG62 «Подолье», BG63 «Павел Державин».

Предварительная стоимость работ составляет 28 млн грн. Завершить их должны до 1 декабря 2019 года.  

Кораблям очистят и отремонтируют подводную и надводную части корпуса с покраской, валопроводы, гребные винты, рулевые устройства, донно-забортную арматуру и другие системы.



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