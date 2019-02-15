Якщо одному з кораблів НАТО, які зайшли в Чорне море буде загрожувати загроза з боку Російської Федерації, це буде розцінено як загроза для всього Альянсу.

Про це розповів глава місії України при НАТО Вадима Пристайко 2 квітня під час бліц-інтерв'ю УНН.

"Це обов'язково буде розглянуто як загроза. Будь-яка загроза по відношенню до будь-якого корабля, танку, солдату НАТО є загрозою для всього Альянсу", - заявив Пристайко.

Він підкреслив, що стаття 5 Вашингтонського договору говорить про це прямо.

"Більш того, у декого може скластися враження, що кораблі НАТО заходять в Чорне море для того, щоб "подражнити" Росію. Треба не забувати, що в Чорному морі знаходяться три країни-члени Альянсу - Болгарія, Туреччина і Румунія. Це також персональна зона відповідальності кожної з цих країн", - сказав дипломат.

Він зазначив, що така позиція стосується не тільки кораблів НАТО: над чорноморською частиною румунського повітряного простору має розпочатися повітряне патрулювання.

"Тобто, не тільки на морі, але і в повітрі відбувається посилення присутності НАТО. Насправді Альянс приймає набагато більше заходів в Чорному морі, ніж здається на перший погляд", - додав глава української місії.

Нагадаємо, у вівторок, 3 квітня, на брифінгу для іноземних журналістів у Вашингтоні постійна представниця США при НАТО Кей Бейлі Хатчінсон заявила, що Альянс планує вжити заходів щодо забезпечення безпечного проходу суден України через Керченську протоку, а також розширити масштаби повітряної розвідки в регіоні Чорного моря.

Пізніше, коментуючи цю заяву, голова комітету Держдуми РФ з оборони Володимир Шаманов заявив, що Росія вживе необхідних заходів у разі появи кораблів НАТО у її берегів і в акваторії Чорного моря.