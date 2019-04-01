З румунської кандидатки в топ-прокурори ЄС зняли заборону на виїзд з країни

13:01 04.04.2019 0 комментариев Румыния

Верховний суд Румунії у середу скасував заборону на виїзд з країни, накладену на Лауру Ковеші - одну з претендентів на посаду головного прокурора Європи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на EUobserver.

Ковеші також дозволили спілкуватися з пресою. Уряд Румунії звинувачує її у зловживанні службовим становищем і наданні неправдивих свідчень, але Ковеші заперечує будь-які правопорушення і каже, що розслідування має на меті лише запобігти її призначенню на посаду головного європейського прокурора.

Європарламент обрав румунку як кандидата, але переговори з Радою ЄС наразі зайшли в глухий кут. Бухарест намагається переконати інші країни ЄС відмовитися від її призначення на посаду керівника Європейської прокуратури, яка повинна бути створена до кінця 2020 року.

Минулого року уряд вже домігся звільнення Ковеші з посади голови антикорупційного управління. Під її керівництвом за корупційні правопорушення були засуджені сотні виборних посадових осіб, зокрема лідер соціал-демократів Лівіу Драгня - за фальсифікацію виборів та корупцію.

Уряд Румунії під проводом соціал-демократів намагається послабити боротьбу з корупцією з моменту перемоги на виборах у грудні 2016 року, звинувачуючи антикорупційних прокурорів у тому, що вони зловживають своєю владою.



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