США: "Північний потік-2" зробить економіку Німеччини заручницею РФ
|12:41 04.04.2019
|0 комментариев
|Россия
Віце-президент США Майк Пенс розкритикував Німеччину за будівництво проекту "Північний потік-2" і недостатні витрати на оборону.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на VOA News.
"Якщо Німеччина продовжить будівництво газопроводу "Північний потік-2", як сказав президент Трамп, це може зробити економіку Німеччини буквально заручницею Росії", - сказав Пенс під час заходу, присвяченого 70-річчю утворення НАТО.
Пенс також заявив, що Німеччина зобов’язана збільшити свої видатки на оборону.
"Для найбільшої економіки Європи просто неприпустимо продовжувати ігнорувати загрозу російської агресії і нехтувати власною самообороною і нашою спільної обороною", - сказав він.
Президент США Дональд Трамп неодноразово висловлював невдоволення тим, що деякі союзники в Організації Північноатлантичного договору не досягають мети, поставленої альянсом в 2014 році, - виділяти 2% ВВП на оборону.
Разом з тим Пенс пообіцяв, що Сполучені Штати "тепер і завжди будуть найбільшим союзником Європи".
Нагадаємо, комітет із закордонних справ Сенату США затвердив і рекомендував до схвалення резолюцію, яка закликає забезпечити свободу навігації у Чорному морі та підтримує скасування газопроводу "Північний потік-2".
Ещё на эту тему:
Європарламент затвердив нові правила ринку газу, що стосуються "Північного потоку-2"
У Росії виключили перенесення запуску "Північного потоку-2"
"Північний потік-2": У Данії заявили, що оцінка нового маршруту триватиме "кілька місяців"
"Газпром" уже розсилає сусіднім країнам повідомлення про припинення транзиту через Україну
Помпео звинуватив РФ у тиску на Україну за допомогою енергоресурсів
Мюнхенську конференцію почали з дискусії про "Північний Потік-2"
Росія погрожує ЄС труднощами з газом через "Північний потік-2"
Представленная в Конгрессе США резолюция по Северному потоку подчеркивает важность свободы судоходства в Черном море
Париж збирається створити проблеми "Північному потоку-2"