США: "Північний потік-2" зробить економіку Німеччини заручницею РФ

12:41 04.04.2019 0 комментариев Россия

Віце-президент США Майк Пенс розкритикував Німеччину за будівництво проекту "Північний потік-2" і недостатні витрати на оборону.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на VOA News.

"Якщо Німеччина продовжить будівництво газопроводу "Північний потік-2", як сказав президент Трамп, це може зробити економіку Німеччини буквально заручницею Росії", - сказав Пенс під час заходу, присвяченого 70-річчю утворення НАТО.

Пенс також заявив, що Німеччина зобов’язана збільшити свої видатки на оборону.

"Для найбільшої економіки Європи просто неприпустимо продовжувати ігнорувати загрозу російської агресії і нехтувати власною самообороною і нашою спільної обороною", - сказав він.

Президент США Дональд Трамп неодноразово висловлював невдоволення тим, що деякі союзники в Організації Північноатлантичного договору не досягають мети, поставленої альянсом в 2014 році, - виділяти 2% ВВП на оборону.

Разом з тим Пенс пообіцяв, що Сполучені Штати "тепер і завжди будуть найбільшим союзником Європи".

Нагадаємо, комітет із закордонних справ Сенату США затвердив і рекомендував до схвалення резолюцію, яка закликає забезпечити свободу навігації у Чорному морі та підтримує скасування газопроводу "Північний потік-2".



Ещё на эту тему:

16:21 04.04.2019
Європарламент затвердив нові правила ринку газу, що стосуються "Північного потоку-2"
18:01 29.03.2019
У Росії виключили перенесення запуску "Північного потоку-2"
18:21 28.03.2019
"Північний потік-2": У Данії заявили, що оцінка нового маршруту триватиме "кілька місяців"
16:41 21.03.2019
"Газпром" уже розсилає сусіднім країнам повідомлення про припинення транзиту через Україну
17:21 19.03.2019
"Газпром" соединил морскую и наземные части газопровода "Турецкий поток"
11:41 13.03.2019
Помпео звинуватив РФ у тиску на Україну за допомогою енергоресурсів
18:41 06.03.2019
Північний потік-2: Данія ухвалить рішення, беручи до уваги агресію РФ
16:21 15.02.2019
Мюнхенську конференцію почали з дискусії про "Північний Потік-2"
10:41 11.02.2019
Росія погрожує ЄС труднощами з газом через "Північний потік-2"
14:21 08.02.2019
Представленная в Конгрессе США резолюция по Северному потоку подчеркивает важность свободы судоходства в Черном море
13:25 07.02.2019
Париж збирається створити проблеми "Північному потоку-2"
10:09 17.12.2018
У Німеччині ведуться дискусії про інтереси України після "Північного потоку-2"
Новости
Азербайджан Азербайджан
15:41 01.04.2019
ПВО Азербайджана проводят спецучения / Видео
21:01 29.03.2019
Лідери Вірменії і Азербайджану провели закриту зустріч з врегулювання карабахського конфлікту
10:21 26.03.2019
В Баку сталася масштабна пожежа у торговому центрі / Фото
20:21 25.03.2019
Пашинян и Алиев проведут переговоры по карабахскому урегулированию в Вене
Все новости страны
Армения Армения
12:41 28.03.2019
Российские военнослужащие в горах Армении открыли огонь из «Градов»
16:21 27.03.2019
В Армении решили менять "философию и логику" военной промышленности
14:21 22.03.2019
Глава СНБ Армении: Моя семья не имеет ничего общего с рынком бензина и нефтепродуктов
14:41 07.03.2019
В Армении задержали экс-замглавы Минздрава
Все новости страны
Болгария Болгария
12:41 03.04.2019
ЕС одобрил выделение 33 млн евро на проект транзита азербайджанского газа в Болгарию
11:45 01.04.2019
МО: Болгария не планирует размещать на своей территории базы ВМС НАТО
12:21 29.03.2019
Болгарія підтвердила підтримку санкцій проти РФ
14:01 22.03.2019
Впервые в истории Болгарии объявлен тендер на поставку нероссийского газа
Все новости страны
Греция Греция
18:21 04.04.2019
Греция и Израиль проводили совместные учения чтобы научиться обходить российские С-400
17:41 02.04.2019
Греція і Північна Македонія домовилися про створення посольств
11:21 02.04.2019
Прем'єр Греції відвідає Північну Македонію вперше з 1991 року
19:22 01.04.2019
Суддя від Греції став новим президентом Європейського суду з прав людини
Все новости страны
Грузия Грузия
17:41 04.04.2019
Грузинские военные получили все заказанные "Джавелины"
12:21 02.04.2019
В Грузии произошло второе за сутки землетрясение
16:01 01.04.2019
В порт Поти вошли корабли второго постоянно действующего морского соединения НАТО (SNMG2)
12:10 01.04.2019
Граждане Грузии могут бесплатно получить удостоверение личности и загранпаспорт
Все новости страны
Молдова Молдова
11:21 04.04.2019
В ЕС обсудят будущее "Восточного партнерства" с Молдовой
10:21 03.04.2019
Президент Молдовы считает, что выполнил свою работу: Дальше пусть решают партии
14:41 02.04.2019
Молдавские силовики обыскивают консульство Молдовы в Одессе
10:01 02.04.2019
Пропагандисти Москви передають президенту Молдови ультимативні повідомлення з приводу майбутньої коаліції
Все новости страны
Россия Россия
16:21 04.04.2019
Європарламент затвердив нові правила ринку газу, що стосуються "Північного потоку-2"
15:01 04.04.2019
В России считают "шаги США и НАТО по военному освоению" Закавказья серьезнейшим вызовом для РФ
12:41 04.04.2019
США: "Північний потік-2" зробить економіку Німеччини заручницею РФ
20:41 03.04.2019
Сенатори США 3 березня представлять законопроект щодо нових санкцій проти Росії
Все новости страны
Румыния Румыния
13:01 04.04.2019
З румунської кандидатки в топ-прокурори ЄС зняли заборону на виїзд з країни
15:41 02.04.2019
Президент Румунії ініціює консультації щодо референдуму 26 травня
18:01 01.04.2019
На верфи Damen в Румынии на воду спущено судно обслуживания морских ветряных платформ
12:41 29.03.2019
Президент Румунії оголосив референдум щодо антикорупційних реформ
Все новости страны
Турция Турция
08:41 04.04.2019
Пенс поставив Туреччину перед вибором між НАТО і російськими С-400
16:41 03.04.2019
ЦВК Туреччини перерахує голоси в округах Стамбулу, в яких переміг опозиціонер
12:21 03.04.2019
Закупка Турцией российских С-400 будет обсуждаться главами МИД стран НАТО
13:41 02.04.2019
Партія Ердогана оскаржить вибори у Стамбулі
Все новости страны
Украина Украина
17:21 04.04.2019
Росія має забезпечити вільний прохід через Керченську протоку - ЄС
17:01 04.04.2019
Український політв’язень Павло Гриб, після припинення голодування вживає необхідні ліки
16:41 04.04.2019
Україна вимагає від Росії негайно передати 113 засуджених українців
16:01 04.04.2019
Ялтинская группа обвиняемых по "делу Хизб ут-Тахрир" не признала вину в суде
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс