Віце-президент США Майк Пенс розкритикував Німеччину за будівництво проекту "Північний потік-2" і недостатні витрати на оборону.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на VOA News.

"Якщо Німеччина продовжить будівництво газопроводу "Північний потік-2", як сказав президент Трамп, це може зробити економіку Німеччини буквально заручницею Росії", - сказав Пенс під час заходу, присвяченого 70-річчю утворення НАТО.

Пенс також заявив, що Німеччина зобов’язана збільшити свої видатки на оборону.

"Для найбільшої економіки Європи просто неприпустимо продовжувати ігнорувати загрозу російської агресії і нехтувати власною самообороною і нашою спільної обороною", - сказав він.

Президент США Дональд Трамп неодноразово висловлював невдоволення тим, що деякі союзники в Організації Північноатлантичного договору не досягають мети, поставленої альянсом в 2014 році, - виділяти 2% ВВП на оборону.

Разом з тим Пенс пообіцяв, що Сполучені Штати "тепер і завжди будуть найбільшим союзником Європи".

Нагадаємо, комітет із закордонних справ Сенату США затвердив і рекомендував до схвалення резолюцію, яка закликає забезпечити свободу навігації у Чорному морі та підтримує скасування газопроводу "Північний потік-2".