Обвинувачених окупантами у підготовці "диверсій" севастопольців Володимира Дудку та Олексія Бессарабова підконтрольний Кремлю так званий "Севастопольський міський суд" засудив до 14 років позбавлення волі кожного.

Як повідомляє Кримська правозахисна група у Facebook, обом севастопольцям також призначені штрафи: Дудці - в розмірі 350 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а Бессарабову - в розмірі 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, пише УНІАН.

Відповідне рішення виніс "суддя" Данил Землюков, громадянин РФ, колишній суддя Алтайського крайового суду.

Правозахисники також заявили, що "справа українських диверсантів" є політично вмотивованим кримінальним переслідуванням.

"У цій справі використовувалися неприпустимі докази, а затримані в Криму українці у справі "українських диверсантів" позбавлені волі за політичними мотивами з порушенням фундаментальних прав і свобод і є політичними в'язнями", - сказано в повідомленні.

Нагадаєм, кримчан Дудку, Бессарабова і Дмитра Штиблікова затримали 9 листопада 2016 року в Севастополі. Їх звинуватили в підготовці диверсії організованою групою і зберіганні зброї (ст. 222 ч. 3, ст. 222.1 ч. 3, ст. 30 ч. 1 ст. 281 ч. 2 п. А КК РФ). 16 листопада 2017 року так званий «Севастопольський міський суд» засудив Штиблікова до 5 років колонії суворого режиму після того, як він уклав досудову угоду зі слідством, тобто визнав свою провину. Правозахисники неодноразово заявляли про те, що так звана "справа українських диверсантів" є політично вмотивованим кримінальним переслідуванням. Дудка і Бессарабов повністю заперечують свою провину.