У Держдумі оцінили попередній "збиток Криму від України" у понад 1,5 трильйона рублів

12:01 04.04.2019 0 комментариев Крым

У Держдумі РФ оцінили "економічні втрати Криму", понесені ним за час перебування в складі України, у понад 1,5 трильйона рублів (близько 23 мільярдів доларів). 

Про це заявив так званий "депутат" Держдуми від анексованого Криму, член комітету з фінансового ринку Андрій Козенко, передає УНІАН.

 "За найскромнішими підрахунками, розмір збитку по позначених напрямках вже значно перевищує суму в 1,5 трильйона [рублів]", - сказав він на першому засіданні профільної робочої групи Держдуми. 

За словами Козенка, сума "втрачених доходів" кримського бюджету за 23 роки перебування в складі України може становити близько 690 мільярдів рублів. 

"Депутат Держдуми" також запропонував підрахувати щорічну орендну плату Києву за перебування Чорноморського флоту в Севастополі, "недоотримані доходи" за нібито простій землі на південному березі півострова, "будівель, союзних здравниць, пам'яток архітектури, заповідників, які багато в чому були привалснені і не використовувалися за призначенням", нібито екологічний збиток від забудови та знищення заповідних зон, нібито незаконних кар'єрних розробок і багато інших статей. Крім того, депутат запропонував окремо проаналізувати "економічні втрати" півострова від дій Києва після березня 2014 року. 

"Тільки кримський бізнес втратив 480 млн рублів, які були витрачені на закупівлю і заправку дизельних генераторів під час енергетичної блокади. 

"За деякими оцінками, загальний збиток від енергетичної блокади становив близько 4 мільярдів рублів", - заявив він. 

Також Козенко закликав оцінити "моральну шкоду", нібито завдану кримчанам діями української влади. "Тому що за роки української окупації це, безумовно, обмеження прав Криму на використання рідної мови, насадження чужої нам культури", - заявив "депутат". 

Нагадаєм, 15 березня голова Державної думи Російської Федерації В'ячеслав Володін заявив, що Україна "анексувала" Крим протягом 25 років і повинна виплатити "компенсацію" Росії. 



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