На Одещині пройдуть випробування українських ракет / Відео

11:41 04.04.2019 0 комментариев Украина

У найближчі дні на території Одеської області пройде черговий етап випробування вітчизняних ракетних систем. 

Про це заявив міністр оборони Степан Полторак, пише Український мілітарний портал

Урядовець повідомив, що у найближчі дні в Одеській області будуть проведені випробування двох ракетних систем і ми сподіваємося, що ці випробування будуть вдалими, що підвищить можливості та ефективність Збройних Сил України щодо захисту морського узбережжя та сухопутної території

Зі слів міністра випливає, що мова може йти про комплекс крилатих протикорабельних ракет “Нептун” та ракет для реактивної системи залпового вогню “Вільха”. Обидві системи створюються Київським конструкторським бюро “ЛУЧ”.



Ещё на эту тему:

11:21 03.04.2019
Морские пехотинцы ВМСУ прошли учения по оказанию домедицинской помощи в ночное время
13:41 25.03.2019
На полігоні під Житомиром військові 95-ї ОДШБр форсують водни перешкоди
13:01 18.03.2019
В Одессе прошли учения водолазов ВМС Украины
13:21 15.03.2019
На Азові відбулись тренування кораблів та авіації зі складу Об’єднаних сил
08:21 07.03.2019
Українські військові моряки спільно з турецькими провели поблизу Одеси навчання типу «PASSEX» / Фото
17:01 20.02.2019
Новые катера ВМС Украины покинули Одессу с десантом на борту / Фото
21:01 12.02.2019
МИД России считает опасной идеей учения США и Украины в Черном море
14:01 08.02.2019
Україна проведе бойові стрільби із ЗРК поблизу окупованого Криму
14:01 21.01.2019
В штаб ООС рассказали об обучении десантников на Приазовье / Видео
17:01 18.01.2019
Тактичні навчання з оборони узбережжя провели прикордонники поблизу Маріуполя
17:37 18.12.2018
Представители ВМС Украины и ВС Великоритании обсудили порядок учений "Warrior Watcher-2019" / Фото
18:18 11.12.2018
Украина начала готовиться к учениям "Си Бриз 2019"
Новости
Азербайджан Азербайджан
15:41 01.04.2019
ПВО Азербайджана проводят спецучения / Видео
21:01 29.03.2019
Лідери Вірменії і Азербайджану провели закриту зустріч з врегулювання карабахського конфлікту
10:21 26.03.2019
В Баку сталася масштабна пожежа у торговому центрі / Фото
20:21 25.03.2019
Пашинян и Алиев проведут переговоры по карабахскому урегулированию в Вене
Все новости страны
Армения Армения
12:41 28.03.2019
Российские военнослужащие в горах Армении открыли огонь из «Градов»
16:21 27.03.2019
В Армении решили менять "философию и логику" военной промышленности
14:21 22.03.2019
Глава СНБ Армении: Моя семья не имеет ничего общего с рынком бензина и нефтепродуктов
14:41 07.03.2019
В Армении задержали экс-замглавы Минздрава
Все новости страны
Болгария Болгария
12:41 03.04.2019
ЕС одобрил выделение 33 млн евро на проект транзита азербайджанского газа в Болгарию
11:45 01.04.2019
МО: Болгария не планирует размещать на своей территории базы ВМС НАТО
12:21 29.03.2019
Болгарія підтвердила підтримку санкцій проти РФ
14:01 22.03.2019
Впервые в истории Болгарии объявлен тендер на поставку нероссийского газа
Все новости страны
Греция Греция
18:21 04.04.2019
Греция и Израиль проводили совместные учения чтобы научиться обходить российские С-400
17:41 02.04.2019
Греція і Північна Македонія домовилися про створення посольств
11:21 02.04.2019
Прем'єр Греції відвідає Північну Македонію вперше з 1991 року
19:22 01.04.2019
Суддя від Греції став новим президентом Європейського суду з прав людини
Все новости страны
Грузия Грузия
17:41 04.04.2019
Грузинские военные получили все заказанные "Джавелины"
12:21 02.04.2019
В Грузии произошло второе за сутки землетрясение
16:01 01.04.2019
В порт Поти вошли корабли второго постоянно действующего морского соединения НАТО (SNMG2)
12:10 01.04.2019
Граждане Грузии могут бесплатно получить удостоверение личности и загранпаспорт
Все новости страны
Молдова Молдова
11:21 04.04.2019
В ЕС обсудят будущее "Восточного партнерства" с Молдовой
10:21 03.04.2019
Президент Молдовы считает, что выполнил свою работу: Дальше пусть решают партии
14:41 02.04.2019
Молдавские силовики обыскивают консульство Молдовы в Одессе
10:01 02.04.2019
Пропагандисти Москви передають президенту Молдови ультимативні повідомлення з приводу майбутньої коаліції
Все новости страны
Россия Россия
16:21 04.04.2019
Європарламент затвердив нові правила ринку газу, що стосуються "Північного потоку-2"
15:01 04.04.2019
В России считают "шаги США и НАТО по военному освоению" Закавказья серьезнейшим вызовом для РФ
12:41 04.04.2019
США: "Північний потік-2" зробить економіку Німеччини заручницею РФ
20:41 03.04.2019
Сенатори США 3 березня представлять законопроект щодо нових санкцій проти Росії
Все новости страны
Румыния Румыния
13:01 04.04.2019
З румунської кандидатки в топ-прокурори ЄС зняли заборону на виїзд з країни
15:41 02.04.2019
Президент Румунії ініціює консультації щодо референдуму 26 травня
18:01 01.04.2019
На верфи Damen в Румынии на воду спущено судно обслуживания морских ветряных платформ
12:41 29.03.2019
Президент Румунії оголосив референдум щодо антикорупційних реформ
Все новости страны
Турция Турция
08:41 04.04.2019
Пенс поставив Туреччину перед вибором між НАТО і російськими С-400
16:41 03.04.2019
ЦВК Туреччини перерахує голоси в округах Стамбулу, в яких переміг опозиціонер
12:21 03.04.2019
Закупка Турцией российских С-400 будет обсуждаться главами МИД стран НАТО
13:41 02.04.2019
Партія Ердогана оскаржить вибори у Стамбулі
Все новости страны
Украина Украина
17:21 04.04.2019
Росія має забезпечити вільний прохід через Керченську протоку - ЄС
17:01 04.04.2019
Український політв’язень Павло Гриб, після припинення голодування вживає необхідні ліки
16:41 04.04.2019
Україна вимагає від Росії негайно передати 113 засуджених українців
16:01 04.04.2019
Ялтинская группа обвиняемых по "делу Хизб ут-Тахрир" не признала вину в суде
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс