На Одещині пройдуть випробування українських ракет / Відео
|11:41 04.04.2019
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|Украина
У найближчі дні на території Одеської області пройде черговий етап випробування вітчизняних ракетних систем.
Про це заявив міністр оборони Степан Полторак, пише Український мілітарний портал.
Урядовець повідомив, що у найближчі дні в Одеській області будуть проведені випробування двох ракетних систем і ми сподіваємося, що ці випробування будуть вдалими, що підвищить можливості та ефективність Збройних Сил України щодо захисту морського узбережжя та сухопутної території
Зі слів міністра випливає, що мова може йти про комплекс крилатих протикорабельних ракет “Нептун” та ракет для реактивної системи залпового вогню “Вільха”. Обидві системи створюються Київським конструкторським бюро “ЛУЧ”.
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