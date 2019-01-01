В ЕС обсудят будущее "Восточного партнерства" с Молдовой
|11:21 04.04.2019
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|Молдова
Совет Европейского Союза на уровне министров иностранных дел 8 апреля обсудит будущее инициативы "Восточного партнерства" с Молдовой, Украиной, Грузией, Азербайджаном, Беларусью и Арменией.
Обсуждение состоится перед министерской встречей "Восточного партнерства", которая состоится в Брюсселе 13 мая, передает Point.md.
Об этом говорится в повестке дня заседания Совета ЕС в Брюсселе, который состоится на следующей неделе в понедельник.
"Совет ЕС обменяется мнениями относительно "Восточного партнерства" перед министерской встречей "Восточного партнерства", которая состоится в Брюсселе 13 мая.
Министры обсудят будущее "Восточного партнерства" и рассмотрят воплощение 20 ключевых задач на период до 2020 года", - отмечается в сообщении.
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