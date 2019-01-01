В школах оккупированного Севастополя приняли меры по "ограничению доступа к материалам экстремистской направленности", виновных привлекли к ответственности.

Сообщается, что "прокуратура" Ленинского района оккупированного Севастополя проверила исполнение требований российского законодательства, направленного на «профилактику и противодействие экстремизму в образовательных учреждениях района», пишут Новости Крыма со сссылкой на пресс-службу "прокуратуры".

Силовики установили, что в СОШ №38 и СОШ №4 своевременно не сверили имеющийся библиотечный фонд с актуальным списком "экстремистских материалов Минюста РФ".

На компьютерах в школе №38 не обеспечили фильтрацию, ограничивающую доступ к интернет-ресурсам, которые содержат "информационные материалы и включены в указанный список".

"По результатам проверки директорам образовательных учреждений внесли два представления, которые удовлетворены. После вмешательства прокуратуры нарушения устранены, трое виновных привлечены к дисциплинарной ответственности", — говорится в сообщении пресс-службы оккупационного ведомства.