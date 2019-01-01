Оккупанты нашли в севастопольских школах "экстремистские" материалы
|11:01 04.04.2019
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|Крым
В школах оккупированного Севастополя приняли меры по "ограничению доступа к материалам экстремистской направленности", виновных привлекли к ответственности.
Сообщается, что "прокуратура" Ленинского района оккупированного Севастополя проверила исполнение требований российского законодательства, направленного на «профилактику и противодействие экстремизму в образовательных учреждениях района», пишут Новости Крыма со сссылкой на пресс-службу "прокуратуры".
Силовики установили, что в СОШ №38 и СОШ №4 своевременно не сверили имеющийся библиотечный фонд с актуальным списком "экстремистских материалов Минюста РФ".
На компьютерах в школе №38 не обеспечили фильтрацию, ограничивающую доступ к интернет-ресурсам, которые содержат "информационные материалы и включены в указанный список".
"По результатам проверки директорам образовательных учреждений внесли два представления, которые удовлетворены. После вмешательства прокуратуры нарушения устранены, трое виновных привлечены к дисциплинарной ответственности", — говорится в сообщении пресс-службы оккупационного ведомства.
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