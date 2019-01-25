Самолет-разведчик США провел очередную разведку у берегов аннексированного Крыма
|10:41 04.04.2019
|0 комментариев
|Крым
Самолет-разведчик военно-морских сил США в среду, 3 апреля, вечером провел полет вдоль западного побережья оккупированного Россией Крыма.
Об этом сообщается на странице в Twitter мониторингового ресурса PlaneRadar, пишет РИА Новости.
Согласно опубликованным данным, патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США начал разведывательную операцию у берегов аннексированного полуострова в 19:40.
Ранее, 2 апреля, разведоперацию у берегов Крыма осуществил самолет радиоэлектронной разведки военно-морского флота США Lockheed EP-3E Orion. Операция длилась около трех часов.
Ещё на эту тему:
17:21 26.03.2019
Сьогодні одразу два військові літаки США здійснювали патрулювання вздовж узбережжя окупованого Кримського півострову
Сьогодні одразу два військові літаки США здійснювали патрулювання вздовж узбережжя окупованого Кримського півострову
17:01 12.03.2019
У берегов аннексированного Крыма замечен самолет-разведчик США
У берегов аннексированного Крыма замечен самолет-разведчик США
07:51 07.03.2019
Американский дальний беспилотник провел пятичасовую разведку у Черноморского побережья
Американский дальний беспилотник провел пятичасовую разведку у Черноморского побережья
16:44 01.03.2019
В близи морских границ оккупированного Крыма выполнял задание патрульный противолодочный самолет ВМС США
В близи морских границ оккупированного Крыма выполнял задание патрульный противолодочный самолет ВМС США
19:22 28.02.2019
Военные самолеты США провели разведку над Черным морем
Военные самолеты США провели разведку над Черным морем
08:21 25.02.2019
Літак ВМС США провів розвідку поблизу окупованого Криму
Літак ВМС США провів розвідку поблизу окупованого Криму
18:01 05.02.2019
Самолет ВМС США провел разведку вблизи Керченского пролива
Самолет ВМС США провел разведку вблизи Керченского пролива
13:53 30.01.2019
Сразу три американских военных самолета провели разведку вблизи оккупированного Крыма
Сразу три американских военных самолета провели разведку вблизи оккупированного Крыма
20:01 25.01.2019
Четыре американских военных самолета провели разведку у черноморского побережья и в регионе Балтики
Четыре американских военных самолета провели разведку у черноморского побережья и в регионе Балтики
10:21 25.01.2019
Літак-розвідник США розпочав політ у небі над Чорним морем / Карта
Літак-розвідник США розпочав політ у небі над Чорним морем / Карта
12:51 23.01.2019
Розвідувальний літак США патрулює узбережжя біля окупованого Криму
Розвідувальний літак США патрулює узбережжя біля окупованого Криму