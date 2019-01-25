Самолет-разведчик военно-морских сил США в среду, 3 апреля, вечером провел полет вдоль западного побережья оккупированного Россией Крыма.

Об этом сообщается на странице в Twitter мониторингового ресурса PlaneRadar, пишет РИА Новости.

Согласно опубликованным данным, патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США начал разведывательную операцию у берегов аннексированного полуострова в 19:40.

Ранее, 2 апреля, разведоперацию у берегов Крыма осуществил самолет радиоэлектронной разведки военно-морского флота США Lockheed EP-3E Orion. Операция длилась около трех часов.