"Крим вам замість пенсій"- Росіяни підтримують анексію Криму, але стурбовані економічними наслідками

10:21 04.04.2019 0 комментариев Крым

Більшість росіян все ще підтримує анексію українського Криму, але визнає, що міжнародна політика Москви погіршила економічні показники і рівень життя в країні.

Про це свідчать оприлюднені 3 квітня результати опитування, проведеного спільно соціологічною службою «Левада-центр» та Чиказькою радою з глобальних питань (США), повідомляє Радио Свобода.

Після окупації Криму в 2014 році росіяни підтримали рішення президента Володимира Путіна. Але ця підтримка знизилася, коли російська економіка зазнала втрат, а витрати на інтеграцію Криму до Росії зросли.

Соціологи у своєму звіті вказують, що в березні 2015 року, через рік після анексії, близько 70% опитаних росіян вважали її позитивною для країни. Це число знизилося до 59% до серпня 2015 року, коли ціни на нафту у світі різко впали, а для російської економіки стали відчутними наслідки західних економічних санкцій. До березня 2018 року підтримка анексії зросла до рівня, співставного з показниками 2015-го, але в лютому 2019 року знову знизилася до 62%.

Також соціологи встановили, що набагато менша кількість росіян схвалює подібні до окупації Криму дії своєї країни щодо інших українських територій – частин Донецької та Луганської областей.

16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся невизнаний світом «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія анексувала Крим. Ні Україна, ні ЄС і США не визнали його «результатів». Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.



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