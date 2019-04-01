НАТО проведе найбільші військові навчання у Чорному морі
|09:41 04.04.2019
|0 комментариев
У Чорному морі з 5 по 13 квітня проходитимуть масштабні багатонаціональні морські навчання НАТО "Морський щит-2019".
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на заяву прес-служби Міноборони Румунії.
Навчання проходитмуть у територіальних водах Румунії та міжнародних водах Чорного моря і стануть найбільшими у цьому регіоні.
У них візьмуть участь 14 румунських військових кораблів і 6 військових кораблів з Болгарії, Канади, Греції, Нідерландів, Туреччини.
"Близько 2200 військовослужбовців виконуватимуть спільні бойові процедури проти підводних, наземних та повітряних загроз, адаптованих до видів загроз, що виникають у Чорноморському регіоні", - йдеться у повідомленні.
Сценарій навчань спрямований на планування та проведення операції з реагування на кризу, згідно мандату Резолюції Ради Безпеки ООН, в контексті середовища безпеки, що характеризується симетричними і асиметричними загрозами.
Як відомо, в Чорному морі перебувають водночас шість кораблів 2-ї Постійної військово-морської групи НАТО (SNMG2).
Ещё на эту тему:
Розпочалися навчання в Чорному морі. Мета - продемонструвати, що НАТО здатна проводити операції «скрізь, де це необхідно»
В Черном море прошли учения НАТО «Морской щит-2017» / Видео
Российские Су-24 следили за испанским фрегатом Almirante Juan De Borbon в Черном море / Фото
Сфера гражданской авиации Турции растет быстрыми темпами
Российский депутат грозится дать НАТО «по зубам» за учения у границ оккупированного Крыма
В акваторию Черного моря для участия в учениях НАТО вошел канадский фрегат St. John's / Фото
Шойгу: Россия контролирует все действия НАТО в Чёрном море
Черноморские страны-участницы НАТО и Украина проведут учения