НАТО проведе найбільші військові навчання у Чорному морі

09:41 04.04.2019 0 комментариев

У Чорному морі з 5 по 13 квітня проходитимуть масштабні багатонаціональні морські навчання НАТО "Морський щит-2019".

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на заяву прес-служби Міноборони Румунії.

Навчання проходитмуть у територіальних водах Румунії та міжнародних водах Чорного моря і стануть найбільшими у цьому регіоні.

У них візьмуть участь 14 румунських військових кораблів і 6 військових кораблів з Болгарії, Канади, Греції, Нідерландів, Туреччини.

"Близько 2200 військовослужбовців виконуватимуть спільні бойові процедури проти підводних, наземних та повітряних загроз, адаптованих до видів загроз, що виникають у Чорноморському регіоні", - йдеться у повідомленні.

Сценарій навчань спрямований на планування та проведення операції з реагування на кризу, згідно мандату Резолюції Ради Безпеки ООН, в контексті середовища безпеки, що характеризується симетричними і асиметричними загрозами.

Як відомо, в Чорному морі перебувають водночас шість кораблів 2-ї Постійної військово-морської групи НАТО (SNMG2).



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