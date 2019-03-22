Хронологія кризи в Азовському морі: тривалість штучної затримки суден в Керченській протоці за березень 2019 / Інфографіка

09:21 04.04.2019 0 комментариев Крым

Щодо кризи в Азовському морі - тривалість штучної затримки суден, що прямують до/з Маріуполя та Бердянска, в Керченській протоці за березень 2019.

Андрій Клименко опублікував на своїй сторінці в Facebook останні статистичні дані  про штучної затримки суден, що прямують до/з Маріуполя та Бердянска, в Керченській протоці за березень 2019.

Моніторингова група «Майдану закордонних справ», «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» та редакції BlackSeaNews повідомляє про статистичні показники тривалості штучного утримання суден у березні 2019 року та за весь период блокади:

- безпосередньо в морі затримань та зупинок суден немає з жовтня - слайд 1;

- на вході до Азовського моря - в середньому 25,3 години, що є мінімальною за весь період блокади, але все ще є більшим, ніж в липні, на початку блокади Керченської протоки, слайд 2;

- на виході з Азовського моря - зростання після зменшення в грудні-січні продовжується, в середньому затримка склала 33,7 годин, в лютому була 30,6 годин, в січні - 23,9, слайд 3;

Звертаємо увагу, що ні про яке "припинення блокади" не йдеться. Тривалість штучного утримання суден залишається в 3-6 разів більшою, ніж до початку блокади Керченської протоки.

Загальна статистика за весь період блокади - слайд 4.

За нашими відчуттями, найближчого місяця суттєвих змін не станеться, бо ще остаточно не вирішено долю "Північного потоку 2" та виборів.

Крім того, на столі західної дипломатії - нові санкції, в Чорному морі - ескадра НАТО, а Конгрес США сформулював нову інтригу щодо допомоги Україні забезпечити свободу мореплавства в Керченській протоці.

Доки Крим залишається окупованим, ключ від Керченської протоки та Азовського моря буде в руках держави-окупанта, і вона буде їм маніпулювати за своєю логікою. Тому ми й кажемо про відчуття, а не про прогноз...

Слайд 1

Слайд 2

Слайд 3

Слайд 4

 



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