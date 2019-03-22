У НАТО усвідомлюють появу нових загроз після непередбачуваної анексії Криму

09:01 04.04.2019 0 комментариев Крым

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг заявляє, що в Альянсі усвідомлюють появу нових загроз після непередбачуваної анексії Криму Росією.

Про це він повідомив у Вашингтоні під час виступу перед обома палатами Конгресу США (Сенатом і Палатою представників), передає  УНІАН

Зокрема, він наголосив, що Альянс потребує "колективної міцності, тому що перед нами постануть нові загрози".

"І ми раніше бачили багато разів, як важко прогнозувати майбутнє. Ми не змогли спрогнозувати падіння Берлінської стіни, атаки 11 вересня (терористичні акти у США, що забрали життя 2 тис. 973 людей - УНІАН), виникнення "Ісламської держави" в Сирії та Іраку, або незаконну анексію Криму Росією", - сказав Столтенберг.

"Оскільки ми не можемо передбачити майбутнє, ми повинні бути підготовленими до непередбачуваного. Ми потребуємо стратегії, щоби справлятися з невідомістю. Ми маємо її. Ця стратегія - це НАТО. Міцний і динамічний Альянс зменшує ризики і створює для нас можливості справлятися з сюрпризами, коли вони виникають. І вони будуть виникати", - заявив генсек.

При цьому він наголошує, що НАТО є найбільш успішним союзом в історії, оскільки завжди мав потенціал змінюватися, коли змінювався світ.

"І, незважаючи на наші відмінності, ми об'єднанні нашою відданістю один до одного", - додав Столтенберг.

Як повідомлялося раніше, раніше Держсекретар США Майк Помпео заявив, що США та їхні європейські союзники по НАТО в ході майбутньої зустрічі можуть домовитися про активізацію підтримки України в справі її опору російської агресії в регіоні. 

 



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