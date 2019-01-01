Віце-президент США Майк Пенс застеріг Туреччину від купівлі російської протиракетної системи С-400, закликавши її вибрати між партнерством з НАТО і цією угодою.

Про це американський чиновник заявив на заході Північноатлантичного альянсу у Вашингтоні, передає Reuters, повідомляє УНН.

“Туреччина повинна зробити вибір: чи хоче вона залишатися важливим партнером в самому успішному в історії військовому альянсі або хоче ризикувати безпекою цього партнерства, приймаючи такі безрозсудні рішення, які підривають наш альянс?”, — заявив Пенс.

Напередодні про те, що Вашингтон сподівається врегулювати суперечку з Анкарою з приводу російських зенітних ракетних систем, говорив виконуючий обов’язки міністра оборони США Патрік Шанахан. На його думку, сторони зможуть знайти вихід з ситуації, і Сполучені Штати в результаті вмовлять Туреччину придбати американську систему оборони Patriot замість С-400.

При цьому ще два місяці тому, в лютому, турецький лідер Реджеп Ердоган стверджував, що відмовлятися від угоди з Москвою Анкара не збирається.

Як повідомлялося раніше, США припинили поставки обладнання для винищувачів F-35 в Туреччину.