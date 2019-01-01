Пенс поставив Туреччину перед вибором між НАТО і російськими С-400

08:41 04.04.2019 0 комментариев Турция

Віце-президент США Майк Пенс застеріг Туреччину від купівлі російської протиракетної системи С-400, закликавши її вибрати між партнерством з НАТО і цією угодою.

Про це американський чиновник заявив на заході Північноатлантичного альянсу у Вашингтоні,  передає Reuters, повідомляє УНН.

“Туреччина повинна зробити вибір: чи хоче вона залишатися важливим партнером в самому успішному в історії військовому альянсі або хоче ризикувати безпекою цього партнерства, приймаючи такі безрозсудні рішення, які підривають наш альянс?”, — заявив Пенс.

Напередодні про те, що Вашингтон сподівається врегулювати суперечку з Анкарою з приводу російських зенітних ракетних систем, говорив виконуючий обов’язки міністра оборони США Патрік Шанахан. На його думку, сторони зможуть знайти вихід з ситуації, і Сполучені Штати в результаті вмовлять Туреччину придбати американську систему оборони Patriot замість С-400.

При цьому ще два місяці тому, в лютому, турецький лідер Реджеп Ердоган стверджував, що відмовлятися від угоди з Москвою Анкара не збирається.

Як повідомлялося раніше, США припинили поставки обладнання для винищувачів F-35 в Туреччину.



Ещё на эту тему:

10:01 02.11.2018
США надеются на то, что Турция не возьмет курс на выход из НАТО
15:17 16.04.2018
В Анкаре проходят переговоры между генсеком НАТО и министром обороны Турции
11:54 03.04.2018
США вывезли склады боеприпасов с турецкой военно-воздушной базы Инджирлик – СМИ
20:28 20.11.2017
У Эрдогана усомнились в дальнейшей необходимости членства в НАТО
19:00 17.11.2017
Уволен норвежский военный, выставивший Эрдогана пособником врага
09:21 09.11.2017
Анкара, Париж и Рим будут сотрудничать в сфере обороны
10:07 20.09.2017
Генсек НАТО: Турция начала переговоры о закупке систем ПВО у Франции и Италии
11:35 27.06.2017
Times: Турция может затащить НАТО в глупый конфликт
10:01 31.05.2017
Часть стран НАТО против проведения саммита в Турции в 2018 году
00:42 25.05.2017
В НАТО нашли способ обойти «австрийское» вето Турции
19:00 07.12.2016
Глава МИД Турции провел переговоры с коллегами по НАТО
09:41 24.11.2016
В Турции проходят учения ВМС под эгидой НАТО
Новости
Азербайджан Азербайджан
15:41 01.04.2019
ПВО Азербайджана проводят спецучения / Видео
21:01 29.03.2019
Лідери Вірменії і Азербайджану провели закриту зустріч з врегулювання карабахського конфлікту
10:21 26.03.2019
В Баку сталася масштабна пожежа у торговому центрі / Фото
20:21 25.03.2019
Пашинян и Алиев проведут переговоры по карабахскому урегулированию в Вене
Все новости страны
Армения Армения
12:41 28.03.2019
Российские военнослужащие в горах Армении открыли огонь из «Градов»
16:21 27.03.2019
В Армении решили менять "философию и логику" военной промышленности
14:21 22.03.2019
Глава СНБ Армении: Моя семья не имеет ничего общего с рынком бензина и нефтепродуктов
14:41 07.03.2019
В Армении задержали экс-замглавы Минздрава
Все новости страны
Болгария Болгария
12:41 03.04.2019
ЕС одобрил выделение 33 млн евро на проект транзита азербайджанского газа в Болгарию
11:45 01.04.2019
МО: Болгария не планирует размещать на своей территории базы ВМС НАТО
12:21 29.03.2019
Болгарія підтвердила підтримку санкцій проти РФ
14:01 22.03.2019
Впервые в истории Болгарии объявлен тендер на поставку нероссийского газа
Все новости страны
Греция Греция
18:21 04.04.2019
Греция и Израиль проводили совместные учения чтобы научиться обходить российские С-400
17:41 02.04.2019
Греція і Північна Македонія домовилися про створення посольств
11:21 02.04.2019
Прем'єр Греції відвідає Північну Македонію вперше з 1991 року
19:22 01.04.2019
Суддя від Греції став новим президентом Європейського суду з прав людини
Все новости страны
Грузия Грузия
17:41 04.04.2019
Грузинские военные получили все заказанные "Джавелины"
12:21 02.04.2019
В Грузии произошло второе за сутки землетрясение
16:01 01.04.2019
В порт Поти вошли корабли второго постоянно действующего морского соединения НАТО (SNMG2)
12:10 01.04.2019
Граждане Грузии могут бесплатно получить удостоверение личности и загранпаспорт
Все новости страны
Молдова Молдова
11:21 04.04.2019
В ЕС обсудят будущее "Восточного партнерства" с Молдовой
10:21 03.04.2019
Президент Молдовы считает, что выполнил свою работу: Дальше пусть решают партии
14:41 02.04.2019
Молдавские силовики обыскивают консульство Молдовы в Одессе
10:01 02.04.2019
Пропагандисти Москви передають президенту Молдови ультимативні повідомлення з приводу майбутньої коаліції
Все новости страны
Россия Россия
16:21 04.04.2019
Європарламент затвердив нові правила ринку газу, що стосуються "Північного потоку-2"
15:01 04.04.2019
В России считают "шаги США и НАТО по военному освоению" Закавказья серьезнейшим вызовом для РФ
12:41 04.04.2019
США: "Північний потік-2" зробить економіку Німеччини заручницею РФ
20:41 03.04.2019
Сенатори США 3 березня представлять законопроект щодо нових санкцій проти Росії
Все новости страны
Румыния Румыния
13:01 04.04.2019
З румунської кандидатки в топ-прокурори ЄС зняли заборону на виїзд з країни
15:41 02.04.2019
Президент Румунії ініціює консультації щодо референдуму 26 травня
18:01 01.04.2019
На верфи Damen в Румынии на воду спущено судно обслуживания морских ветряных платформ
12:41 29.03.2019
Президент Румунії оголосив референдум щодо антикорупційних реформ
Все новости страны
Турция Турция
08:41 04.04.2019
Пенс поставив Туреччину перед вибором між НАТО і російськими С-400
16:41 03.04.2019
ЦВК Туреччини перерахує голоси в округах Стамбулу, в яких переміг опозиціонер
12:21 03.04.2019
Закупка Турцией российских С-400 будет обсуждаться главами МИД стран НАТО
13:41 02.04.2019
Партія Ердогана оскаржить вибори у Стамбулі
Все новости страны
Украина Украина
17:21 04.04.2019
Росія має забезпечити вільний прохід через Керченську протоку - ЄС
17:01 04.04.2019
Український політв’язень Павло Гриб, після припинення голодування вживає необхідні ліки
16:41 04.04.2019
Україна вимагає від Росії негайно передати 113 засуджених українців
16:01 04.04.2019
Ялтинская группа обвиняемых по "делу Хизб ут-Тахрир" не признала вину в суде
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс