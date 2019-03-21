Напередодні зустрічі зі своїм американським колегою Майком Помпео, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг виступив з промовою на спільному засіданні Палати представників і Сенату США. У своїй промові генеральний секретар гаряче міркував про російську агресію, мілітаризацію, і про право Грузії і України самостійно обирати свій шлях.

Після цих слів, весь зал встав з оплесками, передає кореспондент УНН.

"Ми бачимо закономірності поведінки Росії, зокрема масове нарощування військової потужності від Арктики до Середземного моря, від Чорного моря до Балтики. Використання нервово-паралітичної речовини в Сполученому Королівстві, підтримка режиму Асада в Сирії, постійні кібератаки на союзників і партнерів по НАТО, витончені кампанії по дезінформації та спроби втрутитися в саму демократію", - заявив Столтенберг.

Від наголосив, що, в свою чергу, НАТО відповів на виклики з боку РФ найбільшим зміцненням колективної оборони за останні десятиліття, вперше розгорнувши бойові сили на сході Альянсу.

"Ми підвищили готовність наших сил, потроїли чисельність сил реагування НАТО, модернізували нашу командну структуру, зміцнили наш кіберзахист, і ми посилили підтримку нашим найближчим партнерам - Грузії і Україні, суверенним державам, що володіють суверенним правом обирати свій власний шлях", - наголосив генеральний секретар.

Після цих слів присутні в залі почали аплодувати стоячи, своїми оваціями не даючи Столтенбергу можливості продовжити протягом чверті хвилини.

"Ми робимо все це не для того, щоб спровокувати конфлікт, а для того, щоб запобігти конфлікту і добитися миру. Не для того, щоб боротися, а щоб стримувати. Не атакувати, але захищати", - додав він.

Нагадаємо, раніше заступник генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер, виступаючи зі вступним словом на заходах, присвячених 70-річчю альянсу, заявила, що до ситуації в Керченській протоці російська агресія проти України проявлялася у вигляді неідентифікованих "зелених чоловічків".