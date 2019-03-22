Комітет Сенату США затвердив резолюцію яка закликає забезпечити свободу навігації у Чорному морі
|08:01 04.04.2019
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|Крым
Комітет із закордонних справ Сенату США затвердив і рекомендував до схвалення резолюцію, яка закликає забезпечити свободу навігації у Чорному морі та підтримує скасування газопроводу "Північний потік-2".
Про це повідомляє у Facebook посольство України у США, передає Українська правда.
Зазначається, що співавторами резолюції стали біля семи десятків сенаторів від Демократичної і Республіканської партій.
"У документі законодавці закликають президента США надати через відповідні програми Державного департаменту і Пентагону додаткову безпекову підтримку нашій державі, особливо з метою зміцнення морських спроможностей України попереджувати та відбивати подальшу російську агресію", - йдеться у повідомленні.
Крім цього, сенатори закликають Трампа до невідкладного проведення спільної з союзниками США операції для забезпечення свободи навігації у Чорному морі.
Метою цієї операції сенатори називають демонстрацію підтримки міжнародно визнаних кордонів, двосторонніх домовленостей та принципу безпечного проходження суднами Керченською протокою і Азовським морем.
Також законодавці США звертаються до НАТО із закликом посилити присутність та спроможності Альянсу у Чорному морі, у тому числі щодо моніторингу ситуації на морі та берегової оборони.
"Санкції проти РФ, які є безпосереднім наслідком дій влади цієї країни, залишатимуться чинними та посилюватимуться, доки російська поведінка належним чином не зміниться", - наголошується у документі.
"Також сенатори вітають і підтримують резолюцію Європарламенту від 12 грудня 2018 р., яка засуджує російські агресію у Керченській протоці та закликає до скасування "Північного потоку - 2" через його загрозу енергетичній безпеці Європи", - зазначає посольство України у США.
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