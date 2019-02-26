"Росавіація" пропонує провести переговори з Україною щодо відновлення авіасполучення між країнами
|21:01 03.04.2019
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|Украина
"Росавіація" пропонує провести переговори з Україною щодо відновлення авіасполучення між країнами.
Про це повідомляє УНІАН з посиланням на Інтерфакс.
"У відповідь на заборону прямого повітряного чартерного повідомлення владою України між нашими країнами, пропонуємо провести переговори та відновити повітряне сполучення на регулярній і чартерній основі між Росією та Україною в повному обсязі", - йдеться в заяві.
"Впевнені в тому, що таке рішення відповідає інтересам наших народів і авіапасажирів", - зазначили у "Росавіації".
Як повідомлялося раніше, Кабмін заборонив нерегулярні польоти між Україною і Росією, за винятком рейсів, які необхідні для забезпечення місії ООН, Червоного хреста та Організації з безпеки співробітництва в Європі.
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