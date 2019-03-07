Сенатори США 3 березня представлять законопроект щодо нових санкцій проти Росії

20:41 03.04.2019 0 комментариев Россия

Сенатори Демократичної та Республіканської партій 3 березня представлять законопроект щодо нових санкцій проти Росії, аби запобігти її втручанню у вибори США. Санкції стосуються банків, енергетичної та оборонної сфер, а також державного боргу.

Законопроект розробили демократ Кріс Ван Холі й республіканець Марко Рубіо. Рік тому вони вже пропонували посилить санкції проти Росії, утім закон не дійшов до  голосування, повідомляє Громадське.

Документ передбачає, що впродовж 30 днів після виборів федерального рівня директор Нацрозвідки США має відзвітувати — чи втручалася в ці вибори Росія або ж якась інша держава.

Якщо таке втручання зафіксують, то впродовж 10 днів на банки та енергетичні компанії накладуть санкції. Вони можуть торкнутися таких російських банків як Сбербанк, Банк ВТБ, Газпромбанк, Зовнішекономбанк і Россельхозбанк.

Проект також забороняє американцям та компаніям, що працюють у США, проводити будь-які операції щодо російського державного боргу, держоблігацій та боргу будь-якої організації, що належить або контролюється Росією.

Наприкінці березня Державний секретар США Майк Помпео анонсував спільні з НАТО додаткові заходи проти Росії у зв’язку з її агресією щодо України.

Нагадаємо, нещодавно у Міністерстві фінансів США запровадили санкції проти шести осіб і восьми організацій через агресію Росії в Керченській протоці. Крім того, Канада запровадила санкції проти 114 осіб та 15 компаній через агресію РФ у Чорному і Азовському морях та анексію Криму.

До цього санкції проти 8 росіян за агресію Росії в Керченській протоці запровадив Європейський Союз.



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