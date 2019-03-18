На Херсонщині викрито канал постачання продуктів харчування до окупованого Криму

20:21 03.04.2019 0 комментариев Крым

В Херсонській області перекрили канал незаконного постачання до окупованого Криму продуктів харчування, ввезених в Україну з ЄС поза митним контролем.

Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДФС України.

“Працівники ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі спільно із співробітниками УСБУ в Херсонській області за участі співробітників Азово-Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України в Херсонській області перекрили канал незаконного постачання до окупованого Криму продуктів харчування, ввезених в Україну з ЄС поза митним контролем, та вилучили товарів на суму понад 860 тис. грн”, — йдеться у повідомленні.

Чоловіка, який організовував та забезпечував функціонування каналу постачання незаконно імпортованих з ЄС продуктів харчування громадянам РФ — власникам “елітних” ресторанів, магазинів та особам, наближеним до “чиновників” тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим, було встановлено. Ним виявився місцевий житель.

“Вказану продукцію зловмисник зберігав на території непрацюючої автозаправної станції. Покупців знаходив через мережу Інтернет та соціальні мережі. Деталі замовлень (об’єм, вартість, місце та час передачі, тощо) обговорювались через закриті групи в месенджерах”, — додали у фіскальній службі.

Постачали товар четверо місцевих жителів. Вони переносили продукти харчування через адміністративний кордон із окупованою АР Крим в якості особистих речей за грошову винагороду в розрахунку 1 американський долар за кілограм вантажу. Передача та реалізація товарів здійснювалась одразу за адміністративним кордоном особам, заздалегідь визначеним організатором.

Зазначається, що з метою приховування протиправної діяльності зловмисник здійснював її без державної реєстрації, що є порушенням ст. 164 КУпАП.

Відповідно до вимог ст.265 КУпАП описано та вилучено 1 тонну 138 кг сиру та 70,2 кг м’ясної продукції, загальною вартістю понад 860 тис. грн, а також 200 ампул, позначених ієрогліфами, ймовірно медичного призначення, та комплектуючі до електротоварів невстановленого походження, які є знаряддями правопорушення.

Стосовно організатора складено протокол про адміністративне правопорушення за ч.1 ст.164 КУпАП. Матеріали направлено до суду для його притягнення до адміністративної відповідальності.

 



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