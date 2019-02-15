Військово-морські сили НАТО будуть продовжувати надавати підтримку Україні і Грузії в Чорному морі
|20:01 03.04.2019
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Військово-морські сили НАТО будуть продовжувати надавати підтримку партнерам Альянсу - Україні і Грузії - в Чорному морі.
Про це сказала заступник генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер, виступаючи зі вступним словом на заходах, присвячених 70-річчю альянсу, передає кореспондент УНН.
“Захоплення (Росією — ред.) 24 моряків — вони все ще перебувають у в’язниці Лефортово в Москві — і 3 кораблів — все це дуже проблематично з нашої точки зору ... Ми дуже уважно стежимо за цим. З Україною і Грузією вже ведеться велика робота по нарощуванню їх збройних сил, особливо морських сил, як флоту, так і берегової охорони. Ми працюємо з ними”, — сказала Гетемюллер.
Вона нагадала, що міністри закордонних справ НАТО завтра розглянуть пакет заходів щодо забезпечення безпечного проходу суден України через Керченську протоку, який, за словами Гетемюллер, “буде включати в себе подальші відвідування портів, а також подальші навчальні заходи і навчання”.
“Навіть сьогодні, військово-морські сили НАТО, SNMG2, знаходиться в Чорному морі, вони ділять свій час між Поті і Одесою, і проводить сьогодні навчання з грузинами і українцями. Тому, як ми любимо говорити, в Чорному морі багато НАТО, і ми будемо продовжувати надавати там підтримку нашим партнерам”, - заявила заступник генерального секретаря НАТО.
Нагадаємо, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ Росії обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів “Бердянськ” і “Нікополь” і рейдового буксира “Яни Капу”, які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполя в Азовському морі. 24 українських моряків заарештували в окупованому Криму, пізніше їх перевели в Москву, де арешт продовжили до кінця квітня.
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