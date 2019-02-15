Військово-морські сили НАТО будуть продовжувати надавати підтримку партнерам Альянсу - Україні і Грузії - в Чорному морі.

Про це сказала заступник генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер, виступаючи зі вступним словом на заходах, присвячених 70-річчю альянсу, передає кореспондент УНН.

“Захоплення (Росією — ред.) 24 моряків — вони все ще перебувають у в’язниці Лефортово в Москві — і 3 кораблів — все це дуже проблематично з нашої точки зору ... Ми дуже уважно стежимо за цим. З Україною і Грузією вже ведеться велика робота по нарощуванню їх збройних сил, особливо морських сил, як флоту, так і берегової охорони. Ми працюємо з ними”, — сказала Гетемюллер.

Вона нагадала, що міністри закордонних справ НАТО завтра розглянуть пакет заходів щодо забезпечення безпечного проходу суден України через Керченську протоку, який, за словами Гетемюллер, “буде включати в себе подальші відвідування портів, а також подальші навчальні заходи і навчання”.

“Навіть сьогодні, військово-морські сили НАТО, SNMG2, знаходиться в Чорному морі, вони ділять свій час між Поті і Одесою, і проводить сьогодні навчання з грузинами і українцями. Тому, як ми любимо говорити, в Чорному морі багато НАТО, і ми будемо продовжувати надавати там підтримку нашим партнерам”, - заявила заступник генерального секретаря НАТО.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ Росії обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів “Бердянськ” і “Нікополь” і рейдового буксира “Яни Капу”, які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполя в Азовському морі. 24 українських моряків заарештували в окупованому Криму, пізніше їх перевели в Москву, де арешт продовжили до кінця квітня.